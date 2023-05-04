Так же на местах могут определять и дать отдых учеников от обучения. Когда начнутся летние каникулы 2023 в Киеве и области и сколько будут продолжаться, читайте в материале 24 Канала.

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Когда летние каникулы 2023 в Киеве и области

Учеба в киевских школах продлится до 30 июня 2023 года. Соответствующую рекомендацию предоставило директорам управления образования столицы.

Однако даты старта и окончания отдыха учеников каждая школа может определять самостоятельно. Все же директора школ в основном прислушиваются к рекомендациям образовательного управления.

В Киевском горсовете отметили, что 16 июня должен состояться День последнего звонка в школах. Документы об образовании выпускникам будут выдавать 21 – 23 июня.

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Когда будут отдыхать школьники в Киевской области

Большинство школ в Киевской области завершат учебный год 31 мая. 1 июня более 350 должны стартовать летние каникулы.

Все же каждое учебное заведение в этот учебный год, продолжающееся в рамках полномасштабной войны, самостоятельно может определять даты отдыха школьников.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко уточнил, что часть школ области начала офлайн-учебу в разное время, имели разную продолжительность каникул в течение года. Поэтому и учебный год заканчивают по-разному – с 26 мая по 16 июня.

359 школ области завершат образовательный процесс 31 мая, 44 заведения – 26 мая, 220 школ – в период со 2 по 9 июня. 15 заведений начнут каникулы с 17 июня.

К слову, в области работает 638 школ.