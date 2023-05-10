Летние каникулы в Тернопольских школах стартуют 5 июня. Завершатся 1 сентября.

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Когда завершается учебный год 2022 – 23 в школах Тернополя

Выпускники школ для поступления в вузы в Украине будут сдавать НМТ. Основная сессия пройдет в течение 5 – 23 июня.

Вручать документы о завершении обучения в школах городской совет рекомендовал 23 – 24 июня. Позаботиться о будущем школьника уже сегодня – легко! Попробуйте обучение в дистанционной школе "Оптима", где команда профессиональных преподавателей делает все, чтобы уроки проходили эффективно. Еще сомневаетесь? Тогда посетите бесплатный вебинар с выпускницей "Оптимы", которая стала студенткой Гарварда, и узнайте с первых уст обо всех преимуществах дистанционной школы! Больше о мероприятии и регистрации – по ссылке. Учитывая, что в Украине продолжается война, военное положение продолжено и каждый день украинские военные отдают жизнь в борьбе с врагом, традиционного шествия выпускников и массовых праздничных мероприятий в школах города не будет,

– рассказали в мэрии Тернополя.

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