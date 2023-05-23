Когда начинаются летние каникулы в школах Львова: графики
Источник:ЛГС
В 2023 году в школах Львова летние каникулы начнутся преимущественно в середине июня. Ученики будут отдыхать от учебы до 31 августа.
Так, школы в городе Льва могут самостоятельно определять структуру учебного года. Также устанавливать даты завершения учебного года и каникул.
Важно Летние каникулы 2023 в Украине: когда и сколько будут отдыхать ученики
Когда начинаются летние каникулы в школах Львова
Часть школьников во Львове будет учиться до 4 июня, кто-то 7, а кто-то – 9. При этом каждая школа может самостоятельно определять дату старта и продолжительность летних каникул. Как и то, в 2023 году праздновать последний звонок и когда.
Городское управление образования получило информацию от всех школ о том, когда они завершают учебный процесс и отправляют учеников на летние каникулы.
Так, например, ученики лицея № 17 идут на летние каникулы 2 июня, ученики лицея имени Ивана Пулюя – 5 июня. Отдых для учеников лицея имени Василия Симоненко стартует 8 июня. В школах №1 и №100 летние каникулы начинаются 8 июня.
Отметим, что второй семестр в школах Львова начался 23 января 2023 года.
Когда в Украине закончится учебный год 2023
- Согласно образовательному закону, продолжительность учебного года в украинских школах должна составлять не менее 175 учебных дней. Но в условиях военного положения его продолжительность определяет правительство. Кабмин уменьшил продолжительность учебного года до 155 дней.
- Так, этот учебный год начался 1 сентября и должен закончиться 30 июня.
- Как подчеркнули в МОН, областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.