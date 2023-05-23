Так, школи у місті Лева можуть самостійно визначати структуру навчального року. Також встановлювати дати завершення навчального року та канікул.

Важливо Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли розпочинаються літні канікули у школах Львова

Частина школярів у Львові навчатиметься до 4 червня, хтось 7, а хтось – 9. При цьому кожна школа може самостійно визначати дату старту та тривалість літніх канікул. Як і те, чи у 2023 році святкувати останній дзвоник і коли.

Міське управління освіти отримало інформацію від усіх шкіл про те, коли вони завершують навчальний процес і відправляють учнів на літні канікули.

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Так, до прикладу, учні ліцею № 17 йдуть на літні канікули 2 червня, учні ліцею імені Івана Пулюя – 5 червня. Відпочинок для учнів ліцею імені Василя Симоненка стартує 8 червня. У школах №1 та №100 літні канікули розпочинаються 8 червня.

Графіки літніх канікул у кожному навчальному закладі Львова читайте за посиланням.

Зауважимо, другий семестр у школах Львова розпочався 23 січня 2023 року.

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023