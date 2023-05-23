Так, школи у місті Лева можуть самостійно визначати структуру навчального року. Також встановлювати дати завершення навчального року та канікул.
Важливо Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні
Коли розпочинаються літні канікули у школах Львова
Частина школярів у Львові навчатиметься до 4 червня, хтось 7, а хтось – 9. При цьому кожна школа може самостійно визначати дату старту та тривалість літніх канікул. Як і те, чи у 2023 році святкувати останній дзвоник і коли.
Міське управління освіти отримало інформацію від усіх шкіл про те, коли вони завершують навчальний процес і відправляють учнів на літні канікули.
Так, до прикладу, учні ліцею № 17 йдуть на літні канікули 2 червня, учні ліцею імені Івана Пулюя – 5 червня. Відпочинок для учнів ліцею імені Василя Симоненка стартує 8 червня. У школах №1 та №100 літні канікули розпочинаються 8 червня.
Зауважимо, другий семестр у школах Львова розпочався 23 січня 2023 року.
Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
- Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
- Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
- Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.