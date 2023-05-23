Так, школы в городе Льва могут самостоятельно определять структуру учебного года. Также устанавливать даты завершения учебного года и каникул.

Важно Летние каникулы 2023 в Украине: когда и сколько будут отдыхать ученики

Когда начинаются летние каникулы в школах Львова

Часть школьников во Львове будет учиться до 4 июня, кто-то 7, а кто-то – 9. При этом каждая школа может самостоятельно определять дату старта и продолжительность летних каникул. Как и то, в 2023 году праздновать последний звонок и когда.

Городское управление образования получило информацию от всех школ о том, когда они завершают учебный процесс и отправляют учеников на летние каникулы.

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Так, например, ученики лицея № 17 идут на летние каникулы 2 июня, ученики лицея имени Ивана Пулюя – 5 июня. Отдых для учеников лицея имени Василия Симоненко стартует 8 июня. В школах №1 и №100 летние каникулы начинаются 8 июня.

Графики летних каникул в каждом учебном заведении Львова читайте по ссылке.

Отметим, что второй семестр в школах Львова начался 23 января 2023 года.

Когда в Украине закончится учебный год 2023