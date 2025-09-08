В Украине уже неделю как начался новый учебный год. Однако не во всех странах Европы школьники и студенты уже учатся.

Когда начинается учебный год в Словакии и как сформирован учебный год, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на novyny.sme.sk.

Когда начинается обучение в школах Словакии?

В Украине школьники и студенты учатся уже неделю. Но не все украинцы, которые вынужденно находятся за рубежом, уже учатся.

Важно! По состоянию на март 2025 года в Словакии находилось около 200 тысяч украинцев. 132 тысячи из них имели статус временной защиты. Относительно детей, то данные на январь 2025 года такие: 4665 мальчиков и 4380 девочек в возрасте 14 – 17 лет; 18425 мальчиков и 17845 девочек в возрасте менее 18 лет.

Традиционно перед учебным годом официальный график каникул обнародует Министерство образования, науки, исследований, развития и молодежи Словакии.

График школьных каникул на 2025 – 2026 учебный год для школьников выглядит следующим образом:

Обучение началось 1 сентября.

Осенние каникулы для учащихся начальных и средних школ начнутся 30 октября и продлятся до понедельника 3 ноября.

Рождественские праздники для школьников начнутся – в пятницу 19 декабря. А на учебу вернутся в четверг 8 января 2026 года.

2 февраля дети будут иметь еще восстановлены однодневные полугодовые каникулы .

Polročné prázdniny – короткие каникулы после завершения первого учебного полугодия. На несколько лет их отменили, но в этом году – восстановили.

А вот для весенних каникул, каждый регион определяет свои даты:

в Братиславском, Нитрянском и Трнавском краях – с 16 по 20 февраля. В школу – в понедельник, 23 февраля;

в Банскобыстрицком, Жилинском и Тренчинском – с 23 по 27 февраля. В школу – в понедельник, 2 марта;

в Кошицком и Прешовском – с 2 по 6 марта. В школу – в понедельник, 9 марта.

Кроме того, предусмотрены и пасхальные каникулы – со 2 по 7 апреля, а к урокам вернутся 8 апреля.

Летние каникулы начнутся с 1 июля и продлятся до конца августа.

График очень схож с украинскими школами, поэтому можно планировать визиты к родным.

Как учатся студенты в Словакии?

Словакия – одна из самых популярных стран для обучения, которую выбирают украинские абитуриенты, и не только те, кто находится в вынужденной эмиграции. Ранее 24 Канал рассказывал, что нужно украинцу для обучения в вузах Словакии и является ли оно бесплатным.

В этой стране каждый вуз самостоятельно определяет свой график обучения – даты начала и завершения сессии, а также устанавливает собственный учебный календарь, включая даты начала обучения и каникулы. Решение по этим вопросам принимаются факультетами или институтами в соответствии с их академическими календарями. Более того, даты могут отличаться даже между факультетами одного вуза.

Учебный год традиционно делится на два семестра: зимний и летний, продолжительностью по 13 недель. Экзаменационный период в каждом из семестров – 7 недель. Интересно, что последняя неделя экзаменационного периода резервируется для студентов первых и вторых курсов, которые имеют индивидуальный учебный план, а также для предоставления альтернативных дат экзаменов.

Зимний семестр начинается с середины сентября, ориентировочно с 16 по 25 число.

Начало обучения – период лекций и домашних практических заданий.

– период лекций и домашних практических заданий. Учебный процесс: Первые допускные работы к экзаменам (писомки) проводятся с 4 по 5 недели обучения. Вторые писомки проводятся на 7-8 неделе.

Первые допускные работы к экзаменам (писомки) проводятся с 4 по 5 недели обучения. Вторые писомки проводятся на 7-8 неделе. Предтермин – т ермин, позволяющий сдать предмет раньше основной даты, примерно за две недели до Нового Года.

ермин, позволяющий сдать предмет раньше основной даты, примерно за две недели до Нового Года. Период экзаменов: Экзаменационный период длится с января до конца второй недели февраля. В некоторых случаях вузы предоставляют предсрочку для экзаменов, позволяя сдать их раньше основной даты.

Экзаменационный период длится с января до конца второй недели февраля. В некоторых случаях вузы предоставляют предсрочку для экзаменов, позволяя сдать их раньше основной даты. Официальные каникулы: Продолжаются одну неделю перед Новым Годом.

Интересно, что ваше время отдыха зависит от того, как быстро вы сдадите экзамены – чем раньше, тем больше времени, который фактически станет периодом каникул между семестрами.

Летний семестр начинается с третьей недели февраля и продолжаются до середины мая.

Учебный процесс: Аналогичен зимнему семестру с первой допусковой работой между четвертой и пятой неделями и второй – на седьмой и восьмой неделях.

Аналогичен зимнему семестру с первой допусковой работой между четвертой и пятой неделями и второй – на седьмой и восьмой неделях. Период экзаменов: Годовые экзамены и пересдачи проходят с середины мая до конца июня.

Годовые экзамены и пересдачи проходят с середины мая до конца июня. Официальные летние каникулы: Продолжительностью в два месяца (июль и август), с возможностью более раннего начала каникул в случае успешной сдачи всех экзаменов.

Поэтому, студенты в Словакии еще отдыхают и готовятся к обучению, которое начнется через неделю.