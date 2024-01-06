Когда учащиеся на Харьковщине и Полтавщине вернутся на обучение после зимних каникул
В школах Харьковской и Полтавской областей длятся зимние каникулы. Дети при этом ушли отдыхать одновременно.
Будут находиться дети на отдыхе две или три недели. Когда закончатся зимние каникулы в школах Харьковщины и Полтавщины, рассказывает Образование 24.
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Когда закончатся зимние каникулы в школах Харьковщины
Зимние каникулы в большинстве школ Харьковской области стартовали 30 декабря 2023 года. Однако часть общин объявила об отдыхе учащихся с 23, 25, 27 и 29 декабря 2023 года.
Будут отдыхать школьники от учебы 2 недели.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Когда закончатся зимние каникулы в школах Полтавщины
В школах Полтавщины зимние каникулы тоже начались неодновременно. При этом дети отдыхают в течение разного временного периода.
К примеру, в Лубенской общине – 17 дней: с 29 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
В Кременчугской общине зимние каникулы длятся с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.
В Миргородской общине учащиеся не будут учиться с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
В Полтавской общине школьники будут на каникулах две недели: с 23 декабря по 7 января включительно.