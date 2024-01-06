Когда учащиеся на Харьковщине и Полтавщине вернутся на обучение после зимних каникул

В школах Харьковской и Полтавской областей длятся зимние каникулы. Дети при этом ушли отдыхать одновременно.

Будут находиться дети на отдыхе две или три недели. Когда закончатся зимние каникулы в школах Харьковщины и Полтавщины, рассказывает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Харьковщины

Зимние каникулы в большинстве школ Харьковской области стартовали 30 декабря 2023 года. Однако часть общин объявила об отдыхе учащихся с 23, 25, 27 и 29 декабря 2023 года.

Будут отдыхать школьники от учебы 2 недели.

Когда закончатся зимние каникулы в школах Полтавщины

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В школах Полтавщины зимние каникулы тоже начались неодновременно. При этом дети отдыхают в течение разного временного периода.

К примеру, в Лубенской общине – 17 дней: с 29 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В Кременчугской общине зимние каникулы длятся с 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

В Миргородской общине учащиеся не будут учиться с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В Полтавской общине школьники будут на каникулах две недели: с 23 декабря по 7 января включительно.