5 колоритных украинских словечек, которые сбивают с толку иностранца

В украинском языке немало слов, которые сложны и для произношения, и для понимания иностранцами. Но они ярко выделяют язык и его носителей.

"Языковые пароли" или "языковые маркеры" всегда выделяли определенную этническую группу, а во времена войны помогали понимать где "свой" и "чужой". Об интересных украинских словах, которые выделяют украинцев, сегодня поговорим на Освіта 24.

Смотрите также Есть два варианта: как правильно назвать "наволочку" на украинском

Эти слова под силу только украинцам

В арсенале украинского языка есть немало уникальных слов с фонетическими особенностями на которые мы, как носители, не обращаем внимания. Произношение формируется у нас с детства и в росте в определенной языковой среде и называется шиболет. Именно поэтому, при изучении иностранного языка у нас появляется акцент.

Что такое шиболет Языковая особенность, по которой можно узнать группу людей, в частности, этническую. Своеобразный "языковой пароль", который выделяет носителя языка от человека, для которого этот язык – неродной.

О "языковых паролях" с мягкой "ц" уже знает весь мир, они стали сюжетом не одного видеоролика. А еще – стали непреодолимым языковым препятствием для россиян.

Коварная мягкая "ц" для иностранцев: смотрите видео

Но есть и другие "вкусные" малоупотребительные, присущие нашему языку слова, использование которых обогатит речь, а значение расширит кругозор.

"Світлиця" – тоже самое, что сегодня называем гостиная. А еще толкуется как комната; небольшая комната в верхней части дома; парадная комната в доме; главная комната украинского дома.

"Нісенітниця" – что-то бессмысленное, неразумное, без всякого смысла; то же, что глупость.

Пуцьвірінок – бесперый птенчик, а еще так называют маленького ребенка.

"Кмітливий" – способен хорошо и быстро соображать, рассуждать; смышленый.

"Непереливки" – неприятности. Так говорят о человеке, который попал в беду, когда ему трудно или затруднительно.

Разнообразьте свою речь интересными словами!