В украинском языке есть слова, которые отличаются только одной буквой. Поэтому, когда они употребляются в одном предложении, кажется, что закралась ошибка.

О разнице между словами "кампания" и "компания", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога Ольги Лещименко.

Какая разница между кОмпанией и кАмпанией?

Эти два слова очень похожи по звучанию, а потому могут спровоцировать путаницу, не грамматическая ли это ошибка и повторяемость одного и того же слова.

Поэтому, отличаются ли эти слова – "кАмпания" или "кОмпания", или имеют одно значение? Особенно в предложении – "рекламная кОмпания начала рекламную кАмпанию". Хотя они и очень похожи на слух, но совсем разные по содержанию.

И здесь следует объяснить, в каких случаях мы пишем слово через букву "а" и букву "о".

Слово "кампания" происходит от латинского campania – "поход, военная операция". Поэтому оно означает действие, движение или определенное событие, ряд событий – началась избирательная кАмпания.

В современном языке – это организованная деятельность, мероприятия с определенной целью:

избирательная кампания,

рекламная кампания,

информационная кампания.

Слово "кампания" происходит от французского compagnie – "общество, группа людей". В современном мире оно означает сообщество людей, которые занимаются определенной совместной деятельностью или имеют общие интересы.

Может означать:

фирму, предприятие, учреждение, организацию (например, ИТ-компания),

группу друзей (веселая компания).

То есть, это слово о связях, о людях, о структуре – как круг, как система, что функционирует или просто проводит время вместе.

Поэтому логика сочетания этих слов вполне понятна – группа / сообщество людей (кОмпания) организует определенную деятельность / событие (кАмпания).

Подобная путаница может возникать со словами словами "тираж" и "тираж" – обозначают ли они одно и то же. Изучайте и понимайте украинский язык! Горите на украинском!