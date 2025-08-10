Как сказать о количестве изданий – тираж или наклад, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Как же сказать правильно – тираж или наклад?
Многие ценители книг, а именно определенных изданий или переводов, часто жалуются что не приобрели книгу из-за малого "наклада" издания. Или все же тираж?
Как объясняет языковедческий ресурс "Горох" – это слова-синонимы. Однако, между словами "наклад" і "тираж" есть нюансовая, но важная разница – они близки по значению, и не всегда взаимозаменяемы.
Первое отличие – происхождение слова. Слово "тираж" заимствовано из французского языка – tirage – "тягучесть/тяжение". А оно, в свою очередь, зародилось из латыни – tirer – "тянуть". Это слово присутствует во многих языках, и в славянских тоже: болгарский – тираж, чешский – tiráž, словацкий – tiráža.
Это не единственное французское слово в нашем языке, которое имеет и родной аналог, как, например, слово – портмоне.
"Тираж" можно сказать не только о книгах или периодике, но и о – государственном займе, облигации, ценные бумаги и денежно вещевую лотерею.
Слово "наклад" имеет праславянское происхождение в основе которого лежит слово – "класть".
Второе отличие – "наклад" употребляется в нескольких значениях и здесь важно не путаться:
- Наклад – то же, что что тираж. Власне був тут поліційний комісар. Весь наклад простісінько з друкарні поволік до прокураторії [прокуратури] (Іван Франко).
- Наклад – расход, затрата чего-либо, ущерб от ситуации или обстоятельств – Герман, обмивши з немалим трудом та накладом мила і навіть дрібного піску своє тіло від ропи, ... перебрався по-людськи (Іван Франко).
- Наклад – что-нибудь наложенное куда-то – "наклад дров на багаття.
Что такое тираж или наклад
Это общее количество экземпляров издания (книги, журнала, газеты), что были напечатаны. Эти слова используются как синонимы.
Хотя сегодня в издательском деле "наклад" – уже официальный термин; а тираж – более распространенный в разговорной речи, может применяться и к другой продукции (открыток, футболок, постеров и т.д.).
Замечают и на еще одном отличии:
- Наклад часто указывает на общее количество, даже с учетом будущих переизданий.
- Тираж может означать одно конкретное издание или партию. Например, первый тираж, второй и тому подобное.
Это слово из специфической терминологии, профессиональной, но периодически мы его встречаем. Поэтому, стоит знать варианты его значений.
Узнавайте, развивайтесь и говорите правильно!