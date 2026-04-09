Разоблачили масштабную коррупционную схему: будет ли проверять МОН Киевский университет культуры

В Министерстве образования и науки Украины еще не решили, будут ли проводить внутреннее служебное расследование из-за растраты бюджетных средств в Киевском национальном университете культуры и искусств. В конце марта в вузе разоблачили масштабную коррупционную схему.

МОН ждет выводов правоохранителей. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

Будут ли проверять Киевский университет культуры?

О разоблачении схемы сообщили правоохранители. Организовали ее чиновники МОН, а также работники вуза в рамках госпрограммы "Подготовка кадров учреждениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики". В течение 2022 – 2023 годов благодаря программе вуз получил из госказны около 760 миллионов гривен.

Обратите внимание! СМИ предполагали, что среди фигурантов масштабной коррупционной схемы может быть и экс-ректор вуза Михаил Поплавский. Источники 24 Канала в правоохранительных органах уточнили, что обыск был непосредственно у Поплавского, однако ректора не задерживали и подозрение ему не объявляли.

В ЗВО и по местам жительства причастных лиц провели обыски. Глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что чиновники ведомства, которые фигурируют в этом деле, не были в его команде и уже не работают в министерстве. И добавил, что в 2024 году в МОН обнаружили одну из коррупционных схем и все материалы передали правоохранителям. О ком говорится, не сказали.

Материалы по подготовке и согласованию документов по финансированию университета в рамках соответствующей бюджетной программы переданы правоохранительным органам. Министерство взаимодействует с правоохранительными органами в пределах компетенции,

– отметили в ведомстве.

Поэтому пока в МОН не знают, будут ли проводить служебное расследование. Это будет зависеть от выводов правоохранителей и границ полномочий ведомства.

В министерстве также рассказали, что сейчас продолжаются внутренние аудиты вузов в соответствии с Планом на 2026 – 2028 годы. Однако не уточнили, предусматривает ли он проверку использования вышеупомянутой бюджетной программы.

Что известно о деле?