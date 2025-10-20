Украинский язык имеет богатый лексический запас, и часто одно понятие может иметь несколько названий - в зависимости от региона, стиля или исторического периода.

Какое слово правильное – "кошик" или "корзина" в украинском языке

Как сказать на украинском правильно – корзина или кошик?

Когда вы начнете искать объяснения в украинских словарях вы встретите оба слова – корзина и коршик. И на слово "корзина" объяснение – "то же, что корзина". И встретите немало цитат из украинской литературы как с одним, так и с другим словом.

Хотя оба слова присутствуют, однако нормативным считается "шик", а "корзина" – устаревший или диалектный вариант. Кстати, различные программы-корректоры правописания укажут вам на "корзину", как на ошибку.

Что такое кошик? Это плетеное изделие для хранения или переноски вещей. Их изготавливают из лозы, рогоза, дерева, бумаги, текстиля, металла. Это как практическая вещь, так и декоративная, которую можно встретить в интерьере современного дома.

Сегодня, "кошик" – это литературная форма, рекомендована современным правописанием. Употребляется в официальных текстах, СМИ, образовательных материалах – пасхальная корзина, продуктовая корзина, корзина для белья, хлебная корзина.

Корзина для хлеба

"Корзина" – встречается в классической литературе, в частности у Панаса Мирного, Остапа Вишни, Юрия Яновского.

"Мерщій одяглася вона, ухопила корзину і – готова" (Панас Мирний).

Поэтому и сегодня слово может употребляться в разговорном стиле или в региональных говорах. Но кроме этих двух слов существует ряд синонимов, которые приводит Словарь синонимов. Они отражают региональные особенности, размеры, назначения и материалы изготовления корзины:

верейка,

кіш,

кобеля,

кошіль,

кошелина,

кошар,

кошичок,

коробок,

козуб,

козубня,

опалка,

плетінка,

сапетка,

сапет,

солом'яник,

луб'янець,

струга.

Даже украинские фразеологизмы сохранили эти слова, о глупости ерунды или обман:

наговорив три короби/мішки гречаної вовни;

що ти кошелi мені плетеш.

Конечно, не стоит однозначно утверждать, что это ошибка или русинизм, если вы услышали слово – "корзина". Но в украинской фонетике слово звучит по-другому, чем в русском языке – не "корзіна".

