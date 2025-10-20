Кошик чи корзина: яке слово правильне в українській мові
- Нормативним в українській мові вважається слово "кошик", а "корзина" є застарілим або діалектним варіантом.
- "Кошик" вживається в офіційних текстах та ЗМІ, тоді як "корзина" зустрічається в класичній літературі та розмовному стилі.
Українська мова має багатий лексичний запас, і часто одне поняття може мати кілька назв — залежно від регіону, стилю чи історичного періоду.
Яке слово правильне – "кошик" чи "корзина" в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Як сказати українською правильно – кошик чи корзина?
Коли ви почнете шукати пояснення в українських словниках ви зустрінете обидва слова – кошик і корзина. І на слово "корзина" пояснення – "те саме, що кошик". І зустрінете чимало цитат з української літератури як з одним, так і з іншим словом.
Хоч обидва слова присутні, проте нормативним вважається "кошик", а "корзина" – застарілий або діалектний варіант. До речі, різні програми-коректори правопису вкажуть вам на "корзину", як на помилку.
Що таке кошик?
Це плетений виріб для зберігання або перенесення речей. Їх виготовляють з лози, рогозу, дерева, паперу, текстилю, металу. Це як практична річ, так і декоративна, яку можна зустріти в інтер'єрі сучасного помешкання.
Сьогодні, "кошик" – це літературна форма, рекомендована сучасним правописом. Вживається в офіційних текстах, ЗМІ, освітніх матеріалах – великодній кошик, продуктовий кошик, кошик для білизни, хлібний кошик.
Кошик для хліба / Freepik
"Корзина" – зустрічається в класичній літературі, зокрема у Панаса Мирного, Остапа Вишні, Юрія Яновського.
- "Мерщій одяглася вона, ухопила корзину і – готова" (Панас Мирний).
Тому і сьогодні слово може вживатися в розмовному стилі або в регіональних говірках. Та крім цих двох слів існує низка синонімів, які наводить Словник синонімів. Вони відображають регіональні особливості, розміри, призначення та матеріали виготовлення кошика:
- верейка,
- кіш,
- кобеля,
- кошіль,
- кошелина,
- кошар,
- кошичок,
- коробок,
- козуб,
- козубня,
- опалка,
- плетінка,
- сапетка,
- сапет,
- солом'яник,
- луб'янець,
- струга.
Навіть українські фразеологізми зберегли ці слова, про дурниці нісенітниці чи обман:
- наговорив три короби/мішки гречаної вовни;
- що ти кошелi мені плетеш.
Звичайно, не варто однозначно стверджувати, що це помилка чи росіянізм, якщо ви почули слово – "корзина". Але в українській фонетиці слово звучить по-іншому, ніж у російській мові – не "корзіна".
А ще – це зручний "посуд" для того, щоб збирати гриби, про українські назви яких 24 Канал писав раніше, – саме час – на вулиці золота осінь!