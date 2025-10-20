Українська мова має багатий лексичний запас, і часто одне поняття може мати кілька назв — залежно від регіону, стилю чи історичного періоду.

Яке слово правильне – "кошик" чи "корзина" в українській мові

Як сказати українською правильно – кошик чи корзина?

Коли ви почнете шукати пояснення в українських словниках ви зустрінете обидва слова – кошик і корзина. І на слово "корзина" пояснення – "те саме, що кошик". І зустрінете чимало цитат з української літератури як з одним, так і з іншим словом.

Хоч обидва слова присутні, проте нормативним вважається "кошик", а "корзина" – застарілий або діалектний варіант. До речі, різні програми-коректори правопису вкажуть вам на "корзину", як на помилку.

Що таке кошик? Це плетений виріб для зберігання або перенесення речей. Їх виготовляють з лози, рогозу, дерева, паперу, текстилю, металу. Це як практична річ, так і декоративна, яку можна зустріти в інтер'єрі сучасного помешкання.

Сьогодні, "кошик" – це літературна форма, рекомендована сучасним правописом. Вживається в офіційних текстах, ЗМІ, освітніх матеріалах – великодній кошик, продуктовий кошик, кошик для білизни, хлібний кошик.



"Корзина" – зустрічається в класичній літературі, зокрема у Панаса Мирного, Остапа Вишні, Юрія Яновського.

"Мерщій одяглася вона, ухопила корзину і – готова" (Панас Мирний).

Тому і сьогодні слово може вживатися в розмовному стилі або в регіональних говірках. Та крім цих двох слів існує низка синонімів, які наводить Словник синонімів. Вони відображають регіональні особливості, розміри, призначення та матеріали виготовлення кошика:

верейка,

кіш,

кобеля,

кошіль,

кошелина,

кошар,

кошичок,

коробок,

козуб,

козубня,

опалка,

плетінка,

сапетка,

сапет,

солом'яник,

луб'янець,

струга.

Навіть українські фразеологізми зберегли ці слова, про дурниці нісенітниці чи обман:

наговорив три короби/мішки гречаної вовни;

що ти кошелi мені плетеш.

Звичайно, не варто однозначно стверджувати, що це помилка чи росіянізм, якщо ви почули слово – "корзина". Але в українській фонетиці слово звучить по-іншому, ніж у російській мові – не "корзіна".

А ще – це зручний "посуд" для того, щоб збирати гриби, про українські назви яких 24 Канал писав раніше, – саме час – на вулиці золота осінь!