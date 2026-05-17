"Бриль", "кресаня", "панама", "канотье": знаете, что обозначают эти названия

Лето всегда приходит с солнцем, которое щедро сыплет свои лучи и заставляет нас искать тень. И здесь на помощь приходит шляпа – незаменимый спутник лета. А вот названия ее могут вызвать недоумение.

Что называют "брилем", и какие еще существуют шляпы из соломы, рассказываем со ссылкой на НБУшка.

Что называют "брилем"?

Летом мы всегда вспоминаем о шляпах – они спасают от солнца и придают образу особый шарм. Само слово "капелюх" имеет интересную историю: оно происходит от латинского cappa – "покрывало" и lucus – "накрытие, шлем", и в украинском языке закрепилось как название головного убора с полями или в форме – "капелюш".

Среди летних шляп особое место занимает летняя шляпа "бриль" – соломенная шляпа с широкими полями, которую носили украинские и белорусские крестьяне. Его плели из ржаной или пшеничной соломы, иногда из камыша, чтобы защититься от палящего солнца во время работы в поле. Брыль был незаменимым в хозяйстве и стал частью традиционного костюма. Изготовить его было непросто, поэтому брылярство считалось редким ремеслом.

Слово "бриль", как объясняет ресурс "Горох", заимствование из польского языка. Его выводят из итальянского слова ombrello – "зонт; шляпа", что происходит из латыни – umbrella, где umbra – "тень". А ласково можно сказать – брылец, брылик, брыличок.

В горных районах бытовала другая форма – "кресаня", гуцульская войлочная (шерстяная) шляпа черного цвета с невысокими боками и широкими крыльями, украшенная перьями, лентами, бусинами и кистями. Она отличалась праздничностью и декоративностью.

Летние шляпы всегда делали из натуральных материалов – соломы, шерсти, рафии, кукурузы или тростника. Главное требование простое: они должны были защищать от солнца и одновременно пропускать воздух.

15 мая украинцы отмечают День солом'яного бриля – современный неофициальный праздник, возникший по инициативе общества и распространяется через шутки, мемы и тематические посты. Официальной даты основания или первого празднования не зафиксировано, но об этом дне начали говорить в 2020 – 2021 годах. Оно напоминает о древних ремеслах, природные материалы и красоту простых вещей, которые остаются вне времени. Соломенная шляпа – это символ солнца, труда и народной культуры, а еще теплый знак того, что лето уже совсем близко.

В мире существует и "День соломенной шляпы" (Straw Hat Day), который возник в США в 1920-х годах как рекламная акция шляпной индустрии. В Украине же праздник приобрел культурную окраску и стал напоминанием о народных традициях.

Шляпа – это не просто головной убор, а знаки стиля, статуса и идентичности. Шляп множество – у каждого народа и отрезка истории свой. Какие-то, уже забыты, а какие-то – и до сих пор в моде, вне времени. А относительно материалов изготовления, форм и размеров формировались и названия.

Какие еще существуют летние шляпы?

Сегодня немало моделей головных уборов, которые помогут защитить вашу голову от жары, которые отличаются материалами и формой, а потому – и названием. Поэтому давайте выясним терминологию летних уборов:

Шляпа – общее название для любого головного убора с полями.

– общее название для любого головного убора с полями. Бриль – широкая соломенная шляпа, традиционная для крестьян.

– широкая соломенная шляпа, традиционная для крестьян. Панама – легкая шляпа, популярная в ХХ веке из Эквадора – "сомбреро де паха токилья". Его изготавливают из соломы растения токилья (Carludovica palmata). Белый, с широкими полями, который держит форму.

Интересно! Мода на панаму возникла около ста лет назад, ввели ее строители Панамского канала. Компания, которая строила канал, закупила большую партию соломенных шляп из Эквадора. Тогда и закрепилось это название – "панама".

Панамка – тканевая шляпка, мягкой формы. Сначала – часть американской армии, а сегодня доступный головной убор. После победы на Евровидении-2022 "Kalush Orchestra" – розовая панамка стала трендом года.

– тканевая шляпка, мягкой формы. Сначала – часть американской армии, а сегодня доступный головной убор. После победы на Евровидении-2022 "Kalush Orchestra" – розовая панамка стала трендом года. Папайка или морячка – шляпа из ткани или соломки, с загнутыми вверх полями.

– шляпа из ткани или соломки, с загнутыми вверх полями. Картуз – плоская шапка с козырьком.

– плоская шапка с козырьком. Бейсболка или блейзер – обобщенное название для кепок с жестким козырьком и застежкой сзади. Сначала придумана как часть спортивной формы, а сегодня – повседневный летний аксессуар.

– обобщенное название для кепок с жестким козырьком и застежкой сзади. Сначала придумана как часть спортивной формы, а сегодня – повседневный летний аксессуар. Шапо бержер – женская широкополая шляпа, распространенная в эпоху Рококо и во второй половине XIX века.

– женская широкополая шляпа, распространенная в эпоху Рококо и во второй половине XIX века. Канотье – невысокая цилиндрическая соломенная шляпа с плоским верхом и полями до 6 сантиметров. сегодня известны благодаря гондольерам.

– невысокая цилиндрическая соломенная шляпа с плоским верхом и полями до 6 сантиметров. сегодня известны благодаря гондольерам. Клош – дамская шляпка в форме колокольчика, модная в 1920-х. Сегодня тоже можно встретить такие модели.

– дамская шляпка в форме колокольчика, модная в 1920-х. Сегодня тоже можно встретить такие модели. Трилби – это классическая мужская шляпа округлой формы, с узкими полями и одним глубоким углублением в тулье.

– это классическая мужская шляпа округлой формы, с узкими полями и одним глубоким углублением в тулье. Чупала – традиционная чилийская соломенная шляпа.

– традиционная чилийская соломенная шляпа. Федора – это классическая мужская шляпа со средними полями и на тулье есть три вмятины. Сегодня носят и женщины.

Шляпы – это не просто защита от солнца или холода. Они всегда были знаком стиля, статуса и культуры, а еще – отражением времени и места, где их носили. Соломенная шляпа символизирует труд и лето, гуцульская кресаня – праздничность и красочную традицию, а современные летние шляпы из натуральных материалов напоминают о практичности и моде. Каждая из них имеет свою историю и характер, но все вместе они творят богатый мир головных уборов, сочетающий утилитарность с красотой. И именно поэтому шляпа остается вне времени – как знак человека, его стиля и его культуры.