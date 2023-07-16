Имеют ли право бывшие пленные на льготы на обучение в вузах и колледжах

16 июля 2023, 15:58
Читати новину українською

Источник:

osvita.ua

Бывшие пленные имеют право на льготы для получения образования в училищах, колледжах и вузах нашей страны. Имеют такое право и их дети.

Соответствующий закон, что регулирует вопрос предоставления бывшим пленным и их детям государственной поддержки для получения образования не так давно приняла Верховная Рада.

Смотрите также НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Имеют ли право бывшие пленные на льготы на обучение

Так, бывшим пленным и их детям государство компенсирует в полном объеме или частично получение образования и получение льготных долгосрочных кредитов на обучение.

Также они получат право на:

  • получение социальной стипендии;
  • безвозмездное не проживание в общежитии;
  • обеспечение учебниками.

Кроме того, будут иметь бесплатный доступ к интернету и системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

К теме Знания и опыт: чему учат на военных кафедрах в университетах

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин