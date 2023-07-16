Имеют ли право бывшие пленные на льготы на обучение в вузах и колледжах

Бывшие пленные имеют право на льготы для получения образования в училищах, колледжах и вузах нашей страны. Имеют такое право и их дети.

Соответствующий закон, что регулирует вопрос предоставления бывшим пленным и их детям государственной поддержки для получения образования не так давно приняла Верховная Рада.

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Имеют ли право бывшие пленные на льготы на обучение

Так, бывшим пленным и их детям государство компенсирует в полном объеме или частично получение образования и получение льготных долгосрочных кредитов на обучение.

Также они получат право на:

получение социальной стипендии;

безвозмездное не проживание в общежитии;

обеспечение учебниками.

Кроме того, будут иметь бесплатный доступ к интернету и системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

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