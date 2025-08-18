Кто из абитуриентов не получит отсрочки рассказывает 24 Канал, ссылаясь на сообщение Судебно-юридической газеты.

Кто останется без отсрочки?

Лица, которые зачислены в учреждения высшего образования сверх лицензированного объема, не могут считаться такими, что приобрели статус соискателей высшего образования. Соответственно, они не могут пользоваться соответствующими правами, в том числе и правом на получение справки, которая формируется по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и должна подтверждать статус соискателя высшего образования.

Среди них, важный документ – справка, необходима для оформления отсрочки от призыва по мобилизации.

Поэтому – следует внимательнее отнестись к документам на зачисление в вуз и поинтересоваться в приемной комиссии относительно мест – не являются ли они дополнительными – сверх государственной лицензии.

