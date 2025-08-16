В День рождения Юрия Издрика 24 Канал решил напомнить читателям о его творчестве и собрал интересные факты о писателе и ряд стихов.

Что вы знаете об Издрике?

Известный современный поэт и прозаик Юрий Издрик 16 августа празднует свой День рождения – 63 года.

В его творчестве есть свои сторонники и гейтеры, однако, разностороннее творчество – поэзия и проза – от тонкой и изысканной любовной лирики, интимной поэзии, до стихов с "низкой" лексикой – не оставляет никого равнодушным.

Уроженец города Калуша, что на Ивано-Франковщине, в котором живет и работает. По образованию – инженер. Но свою жизнь связал с творчеством. Редактор журнала "Четверг". А еще музыкант, который закончил музыкальную школу по классу виолончели и фортепиано, самостоятельно овладел игрой на гитаре и мандолине.

В активе Юрия Издрика: повесть "Остров КРК" (1994), поэтический сборник "Станислав и 11 его освободителей" (1996), роман "Воццек" (1996, 1997), "Двойной Леон" (2000) и "АМтм" (2004), сборник эссе "Флешка" (2007), "Флешка-2GB" (2009), "Такое" (2009), "Underwor(l)d" (2011), "Іздрик. Ю" (2013), "После прозы" (2013), "AB OUT" (2014), "Календарь любви" (2015), ряда повестей, рассказов, статей по культурологии и литературоведению. Известен как один из создателей Станиславского феномена – круга художников с западным постмодернистским видением.

Увлекся и живописью (1990 – 1994 годы), имел несколько персональных выставок своих произведений и зарабатывал этим. Его работы сейчас их хранят в частных коллекциях и галереях Украины и за рубежом.

Интересно, что Издрик попробовал себя как актер в фильме "Я и Феликс", режиссером которого стала Ирина Цилык. Фильм об особой дружбе мальчика с ветераном войны в Афганистане, по имени Феликс – очень харизматичным, хоть и надломленным. Кто не видел – обязательно пересмотрите, Юрий Издрик с ролью справился блестяще.

В марте 2025 года его поэтический сборник "Коллекция" получил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в номинации "Литература".

Писательница Ульяна Галич отметила, что считает Издрика "живым классиком", который пишет неклассические произведения.

Поэтому, поэтика автора делает его творчество отдельным явлением украинской литературы, позволяет говорить о феномене Издрика в дискурсе более широкого "станиславского феномена". Исключительность поэта еще и в том, что он неутомимый в творческом процессе, открытый в информационном присутствии, постоянно продуцируя факты литературной и художественной действительности,

– отметила Галич.

Читали ли вы произведения Издрика?

Его поэзия не может ничего не вызывать никаких эмоций – ней признаются в любви, собирают себя в кучу, находят себя, понимают глубины внутреннего мира. Ленты из стихов становятся тату и разлетаются на цитаты на открытках.

***

Серпень

сонце впирає по саме нікуди

сенси парують і висихають

ми перелити цим літом і випити

і переписані двічі навзаєм

передозовані переосмислені

знову готовий цей світ називати

ми обростаєм листами як листям

і розцвітаєм цукровою ватою

сонце періщить по саме нікуди

вата стікає в'язким сиропом

мружаться очима зачинених вікон

люки задраєно і перископи

жовтий наш човен іде під захист

білі драже розчиняються в венах

літо не має жодної міри

серпень виходит на авансцену

і – монологи

і – реверанси

згашена рампа

темна куліса

серпень завжди випадає як шанс

раптом померти і вийти на біс

***

а пам'ятаєш золото груш? а пам'ятаєш сонця глюкозу? літо спіймало декілька душ осінь звела їх в прохаськову прозу тьмяні світанки срібло дзеркал світла скорбота темні тривоги повінь нас винесла на перевал за перевалом – інші дороги вибір – химера вибір – пусте лиш декларація усна збудеться все що повинно..

..і те що не сказав заратустра

***

коли повертається світ спиною

і знов поміж нами відстань і стіни

говори зі мною

говори зі мною

хай навіть слова ці нічого не змінять

і коли вже довкола пахне війною

і вже розгораються перші битви

говори зі мною

говори зі мною

бо словом також можна любити

***

осінь заходить боком-боком

щоб виглядати мо́лодо

дерево тріскає вздовж воло́кон

холодно-га́ряче-холодно

тріскає дерево сохнуть суцвіття

наче ламкі зап’ястя

ти все блукаєш мила цим світом

наздоганяючи щастя

***

іноді любити – це мовчати

німоту прийнявши наче смерть

і стояти сторожко на чатах,

міста поруйнованого вщерть

берегти руїни стіни, трави

чистотіл, кропиву, лебеду…

Наче це – найважливіша справа

наче спосіб відвести біду.

В социальных сетях можно встретить множество видео в которых и сам автор, и другие ценители поэзии начитывают его стихи – романтические, пронзительные и очень чувственные.

Более того, их берут за основу музыкальных композиций. 7 марта 2025 года Jerry Heil (Яна Шемаева) в дуэте с Monatik выпустила песню "Вымолил".

И еще в 2022 году инди-группа LILOVIY выпустила альбом, в котором перепела стихотворение Издрика "Корабли и дирижабли".

24 Канал желает художнику новых творческих порывов, долгих вдохновенных лет и новых поклонников!