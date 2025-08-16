В День рождения Юрия Издрика 24 Канал решил напомнить читателям о его творчестве и собрал интересные факты о писателе и ряд стихов.
Что вы знаете об Издрике?
Известный современный поэт и прозаик Юрий Издрик 16 августа празднует свой День рождения – 63 года.
В его творчестве есть свои сторонники и гейтеры, однако, разностороннее творчество – поэзия и проза – от тонкой и изысканной любовной лирики, интимной поэзии, до стихов с "низкой" лексикой – не оставляет никого равнодушным.
Уроженец города Калуша, что на Ивано-Франковщине, в котором живет и работает. По образованию – инженер. Но свою жизнь связал с творчеством. Редактор журнала "Четверг". А еще музыкант, который закончил музыкальную школу по классу виолончели и фортепиано, самостоятельно овладел игрой на гитаре и мандолине.
В активе Юрия Издрика: повесть "Остров КРК" (1994), поэтический сборник "Станислав и 11 его освободителей" (1996), роман "Воццек" (1996, 1997), "Двойной Леон" (2000) и "АМтм" (2004), сборник эссе "Флешка" (2007), "Флешка-2GB" (2009), "Такое" (2009), "Underwor(l)d" (2011), "Іздрик. Ю" (2013), "После прозы" (2013), "AB OUT" (2014), "Календарь любви" (2015), ряда повестей, рассказов, статей по культурологии и литературоведению. Известен как один из создателей Станиславского феномена – круга художников с западным постмодернистским видением.
Увлекся и живописью (1990 – 1994 годы), имел несколько персональных выставок своих произведений и зарабатывал этим. Его работы сейчас их хранят в частных коллекциях и галереях Украины и за рубежом.
Интересно, что Издрик попробовал себя как актер в фильме "Я и Феликс", режиссером которого стала Ирина Цилык. Фильм об особой дружбе мальчика с ветераном войны в Афганистане, по имени Феликс – очень харизматичным, хоть и надломленным. Кто не видел – обязательно пересмотрите, Юрий Издрик с ролью справился блестяще.
В марте 2025 года его поэтический сборник "Коллекция" получил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в номинации "Литература".
Писательница Ульяна Галич отметила, что считает Издрика "живым классиком", который пишет неклассические произведения.
Поэтому, поэтика автора делает его творчество отдельным явлением украинской литературы, позволяет говорить о феномене Издрика в дискурсе более широкого "станиславского феномена". Исключительность поэта еще и в том, что он неутомимый в творческом процессе, открытый в информационном присутствии, постоянно продуцируя факты литературной и художественной действительности,
– отметила Галич.
Читали ли вы произведения Издрика?
Его поэзия не может ничего не вызывать никаких эмоций – ней признаются в любви, собирают себя в кучу, находят себя, понимают глубины внутреннего мира. Ленты из стихов становятся тату и разлетаются на цитаты на открытках.
***
Серпень
сонце впирає по саме нікуди
сенси парують і висихають
ми перелити цим літом і випити
і переписані двічі навзаєм
передозовані переосмислені
знову готовий цей світ називати
ми обростаєм листами як листям
і розцвітаєм цукровою ватою
сонце періщить по саме нікуди
вата стікає в'язким сиропом
мружаться очима зачинених вікон
люки задраєно і перископи
жовтий наш човен іде під захист
білі драже розчиняються в венах
літо не має жодної міри
серпень виходит на авансцену
і – монологи
і – реверанси
згашена рампа
темна куліса
серпень завжди випадає як шанс
раптом померти і вийти на біс
***
***
коли повертається світ спиною
і знов поміж нами відстань і стіни
говори зі мною
говори зі мною
хай навіть слова ці нічого не змінять
і коли вже довкола пахне війною
і вже розгораються перші битви
говори зі мною
говори зі мною
бо словом також можна любити
***
осінь заходить боком-боком
щоб виглядати мо́лодо
дерево тріскає вздовж воло́кон
холодно-га́ряче-холодно
тріскає дерево сохнуть суцвіття
наче ламкі зап’ястя
ти все блукаєш мила цим світом
наздоганяючи щастя
***
іноді любити – це мовчати
німоту прийнявши наче смерть
і стояти сторожко на чатах,
міста поруйнованого вщерть
берегти руїни стіни, трави
чистотіл, кропиву, лебеду…
Наче це – найважливіша справа
наче спосіб відвести біду.
В социальных сетях можно встретить множество видео в которых и сам автор, и другие ценители поэзии начитывают его стихи – романтические, пронзительные и очень чувственные.
Более того, их берут за основу музыкальных композиций. 7 марта 2025 года Jerry Heil (Яна Шемаева) в дуэте с Monatik выпустила песню "Вымолил".
И еще в 2022 году инди-группа LILOVIY выпустила альбом, в котором перепела стихотворение Издрика "Корабли и дирижабли".
