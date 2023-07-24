Квота 2 при вступлении 2023: что это и кто из абитуриентов имеет право на льготы

Во время вступительной кампании 2023 часть поступающих имеет льготы и при вступлении может предъявить не результаты НМТ, а пройти собеседование. При этом по каждому предмету придется складывать по отдельности. Украинский язык и математика – обязательны.

Третий же предмет для собеседования придется выбирать так же, как это было бы на НМТ. За ответы ставят баллы, перевод их в конкурсные баллы позволяет участвовать в конкурсном отборе на специально выделенные бюджетные места.

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Квота 2 при вступлении 2023 – кто имеет право

Но эта льгота может и несколько усложнить процесс, ведь результаты вступительных собеседований учитывают только в университете, где их проходит абитуриент. Если он подавал заявления в другие высшие образования, то там собеседования проводят заново. Такие льготы предусмотрели для тех, кто следует по квоте 1 или 2.

Квотой 2, в частности, могут воспользоваться:

люди с временно оккупированных территорий (ТОТ);

проживающие на территории боевых действий (на особо опасной территории), кто не зарегистрирован как ВПЛ, а также переселившиеся оттуда после 1 января 2023 года. Речь идет о поступающих, место жительства которых зарегистрировано в таких населенных пунктах.

Поскольку доехать до пунктов проведения НМТ для них иногда невозможно или это опасно для жизни, такие поступающие могут подавать заявления дистанционно. Так же проходить и собеседование. А приехать в ЗВО и заключить соглашение вправе в течение трех месяцев.

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Как определить, принадлежит ли город или поселок к территории боевых действий

Полный список таких населенных пунктов приведен в приказе Минреинтеграции "Об утверждении перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ". Этот документ не окончательный, он постоянно обновляется. На сегодняшний день это практически вся Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области, Крым, отдельные общины Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей. Сейчас последняя редакция – 7 июня 2023 года.

На квоту 2 выделяют 10% мест, но не менее одного места, а во временно перемещенных ЗВО – 40%.

Квота 2 не означает, что поступающий должен проходить исключительно собеседование. Если он имел возможность (например, выехать на подконтрольную территорию) и он сдал НМТ, его результаты рассматривают не по общему конкурсу, а по квоте 2 (если он не забыл указать это в заявлениях).