Что такое "легит": это современный сленг или древнее слово

Интересно, как живой язык, развиваясь и вбирая в себя новые слова, формирует варианты сленговых слов, которые уже существуют, но в другом значении. А из этого получается путаница, потому что одно поколение понимает, что-то одно, а другое – совсем с тем не связано.

Какое значение имеет украинское слово "легит", рассказываем со ссылкой на объяснение популяризатора языка Ольги Багний.

Что на самом деле означает слово "легит"?

Мы имеем интересную языковую ситуацию: одно слово в украинском языке живет в двух мирах – поэтическом с древней историей и молодежном – современный сленг. И совершенно в разных, совсем не похожих значениях.

Слово "легит" можно встретить в украинской классической литературе и народных песнях, но не часто можно услышать в ежедневной речи, в том значении, которое подают нам словари: "легит – легкий приятный ветерок". Именно он приносит весеннее тепло и приятную прохладу в жару.

Михаил Коцюбинский писал: "Весенний легит гонит по небесной синеве как пух легкие белые облака".

Евгений Гуцало: "Синешние двери настежь распахнуты – свободно птичке влететь, свободно плеснуть леготу, свободно путнику вступить".

Другое, переносное, значение слова – шум, гомон, звуки, напоминающие веяние легкого ветерка.

Степан Чернобривец: "На берегах не утихал птичий легит".

Юрий Гойда: "Разорвались на камнях золотые облака, И плывут ... в леготе реки".

Это романтическое слово образовано от слова – "легкий". В значении ветра – не холодный, не резкий, а в значении звука – не навязчивый, не громкий. Именно его звучание очень мелодичное и рассказывает о чем-то очень приятном.

Впрочем, ХХІ век создал новое значение слова. Молодому поколению слово "легит" знакомо, как современный сленговый англицизм, происходящий от латинского legitimus через английское legit. Оно означает "настоящий", "законный", "честный", "такой, что заслуживает доверия": Эти кроссовки легит или реплика?

В украинских словарях есть слово "легитимный". В политическом и юридическом контексте это слово является вполне нормативным: говорят о "легитимной власти", "легитимное правительство", "легитимное решение". Зато "легит" – это неофициальное сокращение, которое пока не имеет словарной кодификации. Такие слова часто возникают в разговорной среде, сначала функционируют как сленг, а впоследствии или исчезают, или закрепляются.

Интересно! Это не все возможности слова. В другом значении оно известно энтомологам. Легит березовый (Thecla betulae) – это и вид дневных бабочек из семейства Синявцевые. Они обладают коричнево-рыжей окраской крыльев с яркими оранжевыми пятнами, часто встречаются на березах и других кустарниках. Эта бабочка распространена в Европе и Азии, где гусеницы питаются листьями березы, терна и сливы.

Легит березовый / Википедия

Сегодня с названием "Легит" можно найти названия: этногурта, студии танца, строительную компанию, бренд одежды и обуви, названия магазинов. И в основе – древнее слово, а не современный сленг.

С нетерпением ждем весеннего легота! Календарная весна уже скоро!

