Становясь студентом, молодой человек получает студенческий билет, как удостоверение личности. А этот документ дает право на ряд льгот.

Какие льготы на проезд имеет студент в Украине, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса student.style.

Какие льготы на проезд имеет студент?

С поступлением абитуриента в учреждение высшего образования или колледж, каждый студент получает – студенческий билет. Эта небольшая пластиковая карточка с фото удостоверяет, что молодой человек действительно является студентом определенного учебного заведения и содержит персональные данные как студента.

Важно! Сейчас в Украине действуют электронные студенческие билеты. Они имеют равнозначную ценность на уровне с пластиковым оригиналом государственного образца. Чтобы создать студенческий цифровой билет необходимо скачать приложение "Дія" или обновить его до последней версии. После чего документ подтянется автоматически.

Кроме того, этот документ дает право на льготный проезд в транспорте.

Студенты дневной формы обучения высших учебных заведений I – IV уровней аккредитации и профессионально-технических училищ получают существенные льготы на проезд в:

скидка 50% на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования;

скидка 50% в вагонах 2-го и 3-го класса региональных поездов;

скидка 50% на проезд в пригородных электричках;

скидка 50% на проездной в общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы), междугородних автобусах и метро.

некоторые международные перевозчики предоставляют скидку студентам в размере 10 – 15%.

Билеты на поезд, студенты могут покупать льготные билеты онлайн через официальный сайт Укрзализныци или приложение, что упрощает процесс. Но учтите, что льгота действует с октября по июнь – в летние месяцы студенческая льгота не действует.

При покупке билета или проездной карты нужно иметь при себе студенческий билет. Льготные билеты можно заказать онлайн, через центры обслуживания или через представителей образовательных учреждений.

Многие учебные заведения, в крупных городах, помогают студентам с оформлением проездных льготных документов – студенческий проездной на метро, автобус, трамвай и троллейбус, который будет стоить дешевле на 50%. С этим вопросом можно обратиться в профком учебного заведения.

На примере Львова, где одна из самых высоких стоимостей проезда в общественном транспорте в Украине, – 25 гривен наличными, 20 банковской картой и 17 гривен с ЛеоКарт, есть возможность оформить студенческую транспортную карту ЛеоКарт. По ней стоимость проезда составит – 8,5 гривен/поездка, действует бесплатная пересадка до 40 мин и оплата дополнительного билета (оплата за попутчика, за багаж) – 17 гривен.

С оформлением ЛеоКарт для студентов могут помочь учебные заведения. Или самостоятельно подать документы через пункты приема документов и выдачи ЛеоКарт, предварительно записавшись по телефону горячей линии ЛКП "Львовавтодор": 0800 303 007. Или онлайн через Портал жителя.

Поэтому льгота существенная и ею стоит воспользоваться.

Какие еще льготы имеет студент?

Кроме проезда, студенческий билет дает возможность на льготы на ряд развлекательных или просветительских мероприятий – кино, театры, музеи, концерты и даже кафе.

Кино. Кинотеатры предлагают скидки для студентов дневной формы обучения. Как правило, скидки предоставляются на дневные сеансы с понедельника по четверг или пятницу до 18:00, не учитывая премьерные показы или первые недели проката. В вечернее время и в выходные или праздничные дни скидка может быть меньше.

Театры. Билеты на дневные спектакли могут иметь скидку от 10% до 30%. Также бывает, что театры в определенные дни предоставляют студентам право на бесплатный вход на спектакли при наличии свободных мест. Стоит просматривать объявления на сайтах театров.

Музеи и выставки. Студентам музеи в определенные дни могут предлагать даже бесплатное посещение, а обычно 20 – 50% стоимости входного билета. Частные заведения могут предоставлять меньшую скидку, например в Радомышльском замке действует – 40% от полной стоимости билета.

Боулинг, картинг, катки, аквапарки, спортклубы. Эти заведения предусматривают скидки для студентов, преимущественно среди недели и в "неходовые" часы, в размере от 10% до 50%, в зависимости от дня. При этом в выходные дни льготных условий может не быть.

Кафе и кофейни. Некоторые кафе, которые расположены возле учебных заведений, предлагают скидки студентам в пределах 10% – 15% на кофе, десерты или завтраки.

Поэтому учитесь и пользуйтесь студенческой льготой.

Могут ли студенты учиться онлайн?

