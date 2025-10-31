Не говорите "попал под ливень": как правильно сказать о сильном дожде на украинском

Осень – сезон дождей и некоторые бывают очень сильные. И на такой случай у нас есть точное слово.

Есть ли в украинском языке слово "ливень" и как еще можно назвать сильный дождь, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovnyk.me.

Как сказать на украинском "ливень"?

Хоть раз в жизни, но мы попадали под сильный дождь. А об этой ситуации могли рассказывать – "попал под ливень".

Но есть ли слово "ливень" в украинском языке? Когда у вас есть грамматический редактор, то он выдаст это слово как ошибку и предложит другое слово – ливень. Именно так обозначают словари сильный, обильный дождь.

Среди диалектических названий можем встретить:

дощовиця,

хлющ,

хлюща,

хляпавка,

хвища (сильний дощ з вітром)

залива,

проливень,

плова (сильний дощ з бурею),

проливний дощ.

Все эти варианты слов можно встретить в литературе:

Брели (переселенці) примарами – вдень, вночі, в дощовицю, заметіль (Володимир Бабляк);

— Я вмру восени, в саму хляпавку (Лесь Мартович);

Ще падають перші краплини дощу.., чути шум зливи, що невблаганно насувається на слободу (Анатолій Шиян);

Ідуть дощі — Густі хлющі, Почався листопад (Платон Воронько);

Липень почався хлющею. Розлилася гнила Пляшівка по рівнині (Роман Іваничук);

Легкі, тонкі хмарки летіли прудко, неначе літом після зливи (Іван Нечуй-Левицький);

— Федоре! Іди ради Бога скоріше! – стоячи на ливні-дощі, кричить Уляна (Панас Мирний);

Дощ як поросне..! Справжнісінький проливень (Іван Вирган);

А хвища не вгавала, і Янкович подумав, що у Бескидах завжди знайдуться вітер і вода (Євген Куртяк)

Даже такую погоду, благодаря таким словам можно описать красиво, мистически и загадочно для тех, кто их не слышал.

Что не так с "ливнем"?

Слово "ливень", сегодня можно считать русинизмом, поскольку как официальный термин, например в метеорологии, слово не употребляется.

Впрочем, ресурс "Горох" обозначает его как – "диалектизм или редко употребляемое слово" и приводит цитаты из литературы XIX века где его употребляют.

– Часом ливень як пуститься, ой, людочки милі: гримить, прямо в голову жахкає. Сховку ніякого, поле кругом. (Євген Пашковський);

Дерево понагиналося, змочене ливнем; краплі з листу грузько стікають додолу. (Панас Мирний).

Вероятно, ранее слова использовались совместно. Это объясняется его славянским происхождением слова. Поэтому в украинском языке есть однокоренные слова – "лити", "розлити", "поливати", "виливати" и другие. И даже можно встретить метафору – ливнем литься.

Украинский язык настолько богат и неоднозначен, что имеет не только разные слова для обозначения дождя, но и для того, что делает дождь – не только идет и падает.

Если вы любите дождь – берите зонтик и идите гулять под дождем, а потом украсьте свой рассказ каким-то из живописных украинских слов.