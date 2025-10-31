Не говорите "попал под ливень": как правильно сказать о сильном дожде на украинском
- Слово "ливень" считается русским языком в украинском языке, зато официально используется слово "ливень".
- Существуют диалектические варианты для сильного дождя, такие как дощовица, хлющ, хляпавка, хвища, залива, проливень.
Осень – сезон дождей и некоторые бывают очень сильные. И на такой случай у нас есть точное слово.
Есть ли в украинском языке слово "ливень" и как еще можно назвать сильный дождь, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovnyk.me.
Как сказать на украинском "ливень"?
Хоть раз в жизни, но мы попадали под сильный дождь. А об этой ситуации могли рассказывать – "попал под ливень".
Но есть ли слово "ливень" в украинском языке? Когда у вас есть грамматический редактор, то он выдаст это слово как ошибку и предложит другое слово – ливень. Именно так обозначают словари сильный, обильный дождь.
Среди диалектических названий можем встретить:
- дощовиця,
- хлющ,
- хлюща,
- хляпавка,
- хвища (сильний дощ з вітром)
- залива,
- проливень,
- плова (сильний дощ з бурею),
- проливний дощ.
Все эти варианты слов можно встретить в литературе:
- Брели (переселенці) примарами – вдень, вночі, в дощовицю, заметіль (Володимир Бабляк);
- — Я вмру восени, в саму хляпавку (Лесь Мартович);
- Ще падають перші краплини дощу.., чути шум зливи, що невблаганно насувається на слободу (Анатолій Шиян);
- Ідуть дощі — Густі хлющі, Почався листопад (Платон Воронько);
- Липень почався хлющею. Розлилася гнила Пляшівка по рівнині (Роман Іваничук);
- Легкі, тонкі хмарки летіли прудко, неначе літом після зливи (Іван Нечуй-Левицький);
- — Федоре! Іди ради Бога скоріше! – стоячи на ливні-дощі, кричить Уляна (Панас Мирний);
- Дощ як поросне..! Справжнісінький проливень (Іван Вирган);
- А хвища не вгавала, і Янкович подумав, що у Бескидах завжди знайдуться вітер і вода (Євген Куртяк)
Даже такую погоду, благодаря таким словам можно описать красиво, мистически и загадочно для тех, кто их не слышал.
Что не так с "ливнем"?
Слово "ливень", сегодня можно считать русинизмом, поскольку как официальный термин, например в метеорологии, слово не употребляется.
Впрочем, ресурс "Горох" обозначает его как – "диалектизм или редко употребляемое слово" и приводит цитаты из литературы XIX века где его употребляют.
- – Часом ливень як пуститься, ой, людочки милі: гримить, прямо в голову жахкає. Сховку ніякого, поле кругом. (Євген Пашковський);
- Дерево понагиналося, змочене ливнем; краплі з листу грузько стікають додолу. (Панас Мирний).
Вероятно, ранее слова использовались совместно. Это объясняется его славянским происхождением слова. Поэтому в украинском языке есть однокоренные слова – "лити", "розлити", "поливати", "виливати" и другие. И даже можно встретить метафору – ливнем литься.
Украинский язык настолько богат и неоднозначен, что имеет не только разные слова для обозначения дождя, но и для того, что делает дождь – не только идет и падает.
Если вы любите дождь – берите зонтик и идите гулять под дождем, а потом украсьте свой рассказ каким-то из живописных украинских слов.