Не кажіть "потрапив під ливень": як правильно розповісти про сильний дощ українською
- Слово "ливень" вважається росіянізмом в українській мові, натомість офіційно використовується слово "злива".
- Існують діалектичні варіанти для сильного дощу, такі як дощовиця, хлющ, хляпавка, хвища, залива, проливень.
Осінь – сезон дощів і деякі бувають дуже сильні. І на такий випадок ми маємо влучне слово.
Чи є в українській мові слово "ливень" та як ще можна назвати сильний дощ, розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovnyk.me.
Як сказати українською "ливень"?
Хоч раз у житті, але ми потрапляли під сильний дощ. А про цю ситуацію могли розповідати – "потрапив під ливень".
Та чи є слово "ливень" в українській мові? Коли ви маєте граматичний редактор, то він видасть це слово як помилку і запропонує інше слово – злива. Саме так позначають словники сильний, рясний дощ.
Серед діалектичних назв можемо зустріти:
- дощовиця,
- хлющ,
- хлюща,
- хляпавка,
- хвища (сильний дощ з вітром)
- залива,
- проливень,
- плова (сильний дощ з бурею),
- проливний дощ.
Усі ці варанти слів можна зустріти в літературі:
- Брели (переселенці) примарами – вдень, вночі, в дощовицю, заметіль (Володимир Бабляк);
- — Я вмру восени, в саму хляпавку (Лесь Мартович);
- Ще падають перші краплини дощу.., чути шум зливи, що невблаганно насувається на слободу (Анатолій Шиян);
- Ідуть дощі — Густі хлющі, Почався листопад (Платон Воронько);
- Липень почався хлющею. Розлилася гнила Пляшівка по рівнині (Роман Іваничук);
- Легкі, тонкі хмарки летіли прудко, неначе літом після зливи (Іван Нечуй-Левицький);
- — Федоре! Іди ради Бога скоріше! – стоячи на ливні-дощі, кричить Уляна (Панас Мирний);
- Дощ як поросне..! Справжнісінький проливень (Іван Вирган);
- А хвища не вгавала, і Янкович подумав, що у Бескидах завжди знайдуться вітер і вода (Євген Куртяк).
Навіть таку погоду, завдяки таким словам можна описати красиво, містично та загадково для тих, хто їх не чув.
Ливень чи злива / Freepik
Що не так з "ливнем"?
Слово "ливень", сьогодні можна вважати росіянізмом, оскільки як офіційний термін, наприклад в метеорології, слово не вживається.
Втім, ресурс "Горох" позначає його як – "діалектизм чи рідко вживане слово" та наводить цитати з літератури ХІХ століття де його вживають.
- – Часом ливень як пуститься, ой, людочки милі: гримить, прямо в голову жахкає. Сховку ніякого, поле кругом. (Євген Пашковський);
- Дерево понагиналося, змочене ливнем; краплі з листу грузько стікають додолу. (Панас Мирний).
Ймовірно, раніше слова використовувалися спільно. Це пояснюється його слов'янським походженням слова. Тому в українській мові є спільнокореневі слова – лити, розлити, поливати, виливати та інші. Та навіть можна зустріти метафору – ливнем литися.
Українська мова настільки багата та неоднозначна, що має не лише різні слова для позначення дощу, а й для того, що робить дощ – не лише іде і падає.
Якщо ви любите дощ – беріть парасольку і йдіть гуляти під дощем, а потім прикрасьте свою розповідь котримось з мальовничих українських слів.