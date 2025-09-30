Одесские школьники будут учиться дистанционно из-за сильного ливня
- В Одессе из-за сильных дождей местные школьники будут учиться онлайн.
- Ливень вызвал подтопление школ и укрытий.
Во вторник, 30 сентября, в Одессе воцарилась непогода. Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности, а местные школы сообщили о переходе на дистанционный формат обучения.
Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила о решении изменить учебный формат из-за ливня, передает 24 Канал.
Как одесские школьники будут учиться 1 октября?
По словам Буйневич, соответствующее распоряжение обусловлено необходимостью ликвидации повреждений, вызванных непогодой.
Обратите внимание! В среду, 1 октября, все учреждения общего среднего образования Одессы перейдут на дистанционный формат обучения из-за масштабных последствий аномального ливня.
Так, во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий, что делает невозможным безопасное проведение очных занятий.
Несмотря на переход к онлайн-обучению, городские власти гарантирует работу дежурных групп и классов начальной школы для тех детей, которые нуждаются в присмотре.
Такие группы будут функционировать в школах, где условия позволяют обеспечить безопасность.
Начальные классы дежурные будут обязательно. Если ребенка не с кем оставить, его обязательно примут в учебном заведении,
– добавила Елена Буйневич.
К слову, по всей территории Украины в ближайшие дни не стоит ожидать улучшения погодных условий. Синоптики прогнозируют затяжные осенние дожди.
Какие последствия непогоды в Одессе?
- Синоптики предупреждали, что Одесса и область до конца дня будут находиться под оранжевым уровнем опасности из-за сильных осадков.
- Однако за два часа ситуация резко ухудшилась, поэтому в городе объявили штормовое предупреждение. Еще днем 30 сентября в Одессе зафиксировали почти месячную норму осадков.
- По данным ГСЧС, из-за ливня подтопило частные дома, подвалы и дороги.
- Из-за сильного ливня улицы превратились в "реки", где транспорт буквально "плавает". Подтоплены жилые дома и торговые центры, а десятки жителей остались без электроснабжения.