Во вторник, 30 сентября, в Одессе воцарилась непогода. Из-за сильных дождей в городе объявили красный уровень опасности, а местные школы сообщили о переходе на дистанционный формат обучения.

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила о решении изменить учебный формат из-за ливня, передает 24 Канал.

Как одесские школьники будут учиться 1 октября?

По словам Буйневич, соответствующее распоряжение обусловлено необходимостью ликвидации повреждений, вызванных непогодой.

Обратите внимание! В среду, 1 октября, все учреждения общего среднего образования Одессы перейдут на дистанционный формат обучения из-за масштабных последствий аномального ливня.

Так, во многих школах города фиксировали подтопление классных помещений, групповых комнат и укрытий, что делает невозможным безопасное проведение очных занятий.

Несмотря на переход к онлайн-обучению, городские власти гарантирует работу дежурных групп и классов начальной школы для тех детей, которые нуждаются в присмотре.

Такие группы будут функционировать в школах, где условия позволяют обеспечить безопасность.

Начальные классы дежурные будут обязательно. Если ребенка не с кем оставить, его обязательно примут в учебном заведении,

– добавила Елена Буйневич.

К слову, по всей территории Украины в ближайшие дни не стоит ожидать улучшения погодных условий. Синоптики прогнозируют затяжные осенние дожди.

Какие последствия непогоды в Одессе?