У вівторок, 30 вересня, в Одесі запанувала негода. Через сильні дощі в місті оголосили червоний рівень небезпеки, а місцеві школи повідомили про перехід на дистанційний формат навчання.

Директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила про рішення змінити навчальний формат через зливу, передає 24 Канал.

Як одеські школярі навчатимуться 1 жовтня?

За словами Буйневич, відповідне розпорядження зумовлене необхідністю ліквідації пошкоджень, спричинених негодою.

Зверніть увагу! У середу, 1 жовтня, усі заклади загальної середньої освіти Одеси перейдуть на дистанційний формат навчання через масштабні наслідки аномальної зливи.

Так, у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат та укриттів, що унеможливлює безпечне проведення очних занять.

Попри перехід до онлайн-навчання, міська влада гарантує роботу чергових груп та класів початкової школи для тих дітей, які потребують нагляду.

Такі групи функціонуватимуть у школах, де умови дозволяють забезпечити безпеку.

Початкові класи чергові будуть обов'язково. Якщо дитину немає з ким залишити, її обов'язково приймуть в закладі освіти,

– додала Олена Буйневич.

До слова, по всій території України найближчими днями не варто очікувати покращення погодних умов. Синоптики прогнозують затяжні осінні дощі.

