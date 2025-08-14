Какие педагогические вузы признали лучшими в Украине в 2025 году
- Определили 10 лучших педагогических университетов университетов Украины в 2025 году.
- Кто попал в рейтинг – читайте в новости.
Недавно обнародовали консолидированный рейтинг вузов Украины 2025 года. Также выделили лучшие педагогические университеты нашего государства.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освіта.ua. В общем определили десятку лидеров.
Смотрите также Чтобы не пролететь мимо вуза или колледжа: как подтвердить выбор места обучения
Какие педагогические вузы стали лучшими в 2025 году?
Для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовали известные рейтинги университетов страны, каждый из которых имеет важные критерии оценки.
Лучшие педагогические высшие учебные заведения Украины такие:
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;
Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды;
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
Криворожский государственный педагогический университет;
Бердянский государственный педагогический университет;
Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко;
Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского;
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого.
Мы также информировали, какой технический университет признали лучшим в Украине в 2025 году.