Які педагогічні виші визнали найкращими в Україні у 2025 році
- Визначили 10 найкращих педагогічних університетів України у 2025 році.
- Хто потрапив у рейтинг – читайте у новині.
Недавно оприлюднили консолідований рейтинг вишів України 2025 року. Також виокремили найкращі педагогічні університети нашої держави.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіта.ua. Загалом визначили десятку лідерів.
Які педагогічні виші стали найкращими у 2025 році?
Для укладання Консолідованого рейтингу вишів України використали відомі рейтинги університетів країни, кожен з яких має важливі критерії оцінювання.
Найкращі педагогічні заклади вищої освіти України такі:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
Криворізький державний педагогічний університет;
Бердянський державний педагогічний університет;
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
