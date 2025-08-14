Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Які педагогічні виші визнали найкращими в Україні у 2025 році
14 серпня, 14:53
2

Які педагогічні виші визнали найкращими в Україні у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • Визначили 10 найкращих педагогічних університетів України у 2025 році.
  • Хто потрапив у рейтинг – читайте у новині. 

Недавно оприлюднили консолідований рейтинг вишів України 2025 року. Також виокремили найкращі педагогічні університети нашої держави.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіта.ua. Загалом визначили десятку лідерів.

Які педагогічні виші стали найкращими у 2025 році?

Для укладання Консолідованого рейтингу вишів України використали відомі рейтинги університетів країни, кожен з яких має важливі критерії оцінювання.

Найкращі педагогічні заклади вищої освіти України такі:

  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

  • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;   

  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова; 

  • Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди; 

  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; 

  • Криворізький державний педагогічний університет;

  • Бердянський державний педагогічний університет; 

  • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;       

  • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;             

  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.          

