Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіта.ua. Загалом визначили десятку лідерів.

Дивіться також Аби не пролетіти повз виш чи коледж: як підтвердити вибір місця навчання

Які педагогічні виші стали найкращими у 2025 році?

Для укладання Консолідованого рейтингу вишів України використали відомі рейтинги університетів країни, кожен з яких має важливі критерії оцінювання.

Найкращі педагогічні заклади вищої освіти України такі:

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Криворізький державний педагогічний університет;

Бердянський державний педагогічний університет;

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Ми також інформували, який технічний університет визнали найкращим в Україні у 2025 році.