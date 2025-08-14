Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освіта.ua. В общем определили десятку лидеров.
Смотрите также Чтобы не пролететь мимо вуза или колледжа: как подтвердить выбор места обучения
Какие педагогические вузы стали лучшими в 2025 году?
Для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовали известные рейтинги университетов страны, каждый из которых имеет важные критерии оценки.
Лучшие педагогические высшие учебные заведения Украины такие:
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;
Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;
Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды;
Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
Криворожский государственный педагогический университет;
Бердянский государственный педагогический университет;
Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко;
Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского;
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого.
Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в
Мы также информировали, какой технический университет признали лучшим в Украине в 2025 году.