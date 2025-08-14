Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Освіта.ua. В общем определили десятку лидеров.

Какие педагогические вузы стали лучшими в 2025 году?

Для составления Консолидированного рейтинга вузов Украины использовали известные рейтинги университетов страны, каждый из которых имеет важные критерии оценки.

Лучшие педагогические высшие учебные заведения Украины такие:

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;

Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;

Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды;

Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;

Криворожский государственный педагогический университет;

Бердянский государственный педагогический университет;

Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко;

Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского;

Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого.

