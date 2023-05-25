Первая в Украине школа, построенная 3D-принтером: во Львове идет уникальное строительство

Во Львове строят новый корпус одной из школ. Впрочем, на этот раз строительство продолжается с помощью передовых технологий.

Во Львове по улице Варшавская, 126 продолжается строительство нового корпуса школы №23. Он предназначен для начальных классов, здесь сможет обучаться около 100 учеников.

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Завершение строительства запланировано уже на июнь, а в начале нового учебного года корпус хотят ввести в эксплуатацию. Инициировал строительство гуманитарный фонд Team4UA, а реализует технологический проект датская фирма 3D-печати Cobot и строительная компания 3DCP Group.

Создание нового корпуса началось еще в 2022 году, но из-за начала войны и обстрелов проект пришлось остановить. Только весной 2023 работы возобновили, а во Львов привезли 3D-принтер, который формирует стены из специальной смеси с цементом.

С помощью этой технологии Украина может быть восстановлена гораздо быстрее, дешевле и экологичнее, чем без нее. На эту смесь не влияет погода, она очень похожа на традиционную, мы лишь несколько элементов добавили.

– сказал основатель Cobod International Хенрик Люнд-Нильсен.

Общая площадь корпуса составит 500 квадратных метров, а стоимость его строительства – 800 тысяч долларов. Корпус будет одноэтажный, здесь будут классные комнаты, учительская, санузлы и холл с инклюзивным пространством для всех категорий учащихся, в частности, с особыми потребностями.