Николай уже пришел: что на львовской гваре означает "зафасовать, цедулка и грейцар"

Если вы сегодня будете прогуливаться по Львову, можете встретить Святого Николая. Он забросил большой мешок на плечи и уже спешит раздавать подарки детям.

Дети же с нетерпением ждут 6 декабря и угадывают, кто какой подарок зафасует. Об этом 24 Канал и расскажет на этот раз в рубрике "Скажи мне по-галицки".

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Что на львовском говоре означают "соконка, банька и ганц"

В одиннадцатой подборке подскажем, что кому Святой приносит на Галичине. И правда ли, что вежливые дети получают бомбоны, а батяры – дулю с маком.

Так, бахиры и бини ждут День Святого Николая весь год, потому что знают, что под подушкой точно утром должны быть какие-то макагиги.

бі́ня – дівчина;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

бомбо́ни – цукерки;

макаґі́ґи – солодощі;

А если хотят еще что-то файне зафасовать, то надо быть учтивым весь год. И обязательно написать цедулку, где выписать, какой вы хороший, вежливый, не пащекуете к старшим, хорошо учитесь. Так может какую мецию и выциганите.

меция – щось незвично вишукане, бажане;

фасува́ти – щось дістати;

цеду́лка – записка;

пащекувати – неґречно говорити;

ви́циганити – випросити;



Святой Николай принес детям подарки / 24 Канал

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Девушки традиционно ждут на ганц новые мешти или соконку, а бахиры – на фирменный бальон.

ґанц – цілковито, повністю, все (мешти були ганц нові);

ба́льон – ґумовий м’яч;

бакфіш – підліток;

соконка, суконка – сукенка;

мешти – туфлі;

А если были невежливые, то может какую баньку и получите. И будете тогда ждать до Рождества: какой грейцар за коляду да и выцыганите.

ба́нька – іграшка на ялинку;

ґрейцар – гріш.

То уже есть тогда важное задание к праздникам – изучить прекрасную древнюю галицкую колядку. И не медлите, потому что уже скоро первый праздник.