Миколай вже прийшов: що на львівській ґварі означає "зафасувати, цедулка і ґрейцар"
Якщо ви сьогодні будете прогулюватись Львовом, можете зустріти Святого Миколая. Він закинув чималий мішок на плечі і вже спішить роздавати подарунки дітям.
Діти ж з нетерпінням чекають 6 грудня і вгадують, хто який подарунок зафасує. Про це 24 Канал і розкаже цього разу у рубриці "Скажи мені по-галицьки".
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Що на львівській говірці означають "соконка, банька і ґанц"
В одинадцятій добірці підкажемо, що кому Святий приносить на Галичині. І чи правда, що чемні діти отримують бомбони, а батяри – дулю з маком.
Так, бахіри і біні чекають на День Святого Миколая весь рік, бо знають, що під подушкою точно зранку мають бути якісь макаґіґи.
- бі́ня – дівчина;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- бомбо́ни – цукерки;
- макаґі́ґи – солодощі;
А як хочуть ше шось файне зафасувати, то треба бути гречним весь рік. І обов’язково написати цедулку, де виписати, який ви ладний, чемний, не пащекуєте до старших, гарно вчитеся. То так може яку мецию і вициганите.
- меция – щось незвично вишукане, бажане;
- фасува́ти – щось дістати;
- цеду́лка – записка;
- пащекувати – неґречно говорити;
- ви́циганити – випросити;
Святий Миколай приніс дітям подарунки / 24 Канал
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Дівчата традиційно чекають на ганц нові мешти чи соконку, а бахіри – на фірмовий бальон.
- ґанц – цілковито, повністю, все (мешти були ганц нові);
- ба́льон – ґумовий м’яч;
- бакфіш – підліток;
- соконка, суконка – сукенка;
- мешти – туфлі;
А як були нечемні, то може яку баньку і дістанете. І будете тоді чекати до Різдва: який ґрейцар за коляду та й вицигатине.
- ба́нька – іграшка на ялинку;
- ґрейцар – гріш.
То вже маєте тоді поважне завдання до свят – вивчити файну давню галицьку колядку. І не баріться, бо то вже скоро перший празник.