Миколай вже прийшов: що на львівській ґварі означає "зафасувати, цедулка і ґрейцар"

Якщо ви сьогодні будете прогулюватись Львовом, можете зустріти Святого Миколая. Він закинув чималий мішок на плечі і вже спішить роздавати подарунки дітям.

Діти ж з нетерпінням чекають 6 грудня і вгадують, хто який подарунок зафасує. Про це 24 Канал і розкаже цього разу у рубриці "Скажи мені по-галицьки".

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Що на львівській говірці означають "соконка, банька і ґанц"

В одинадцятій добірці підкажемо, що кому Святий приносить на Галичині. І чи правда, що чемні діти отримують бомбони, а батяри – дулю з маком.

Так, бахіри і біні чекають на День Святого Миколая весь рік, бо знають, що під подушкою точно зранку мають бути якісь макаґіґи.

бі́ня – дівчина;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

бомбо́ни – цукерки;

макаґі́ґи – солодощі;

А як хочуть ше шось файне зафасувати, то треба бути гречним весь рік. І обов’язково написати цедулку, де виписати, який ви ладний, чемний, не пащекуєте до старших, гарно вчитеся. То так може яку мецию і вициганите.

меция – щось незвично вишукане, бажане;

фасува́ти – щось дістати;

цеду́лка – записка;

пащекувати – неґречно говорити;

ви́циганити – випросити;



Святий Миколай приніс дітям подарунки / 24 Канал

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Дівчата традиційно чекають на ганц нові мешти чи соконку, а бахіри – на фірмовий бальон.

ґанц – цілковито, повністю, все (мешти були ганц нові);

ба́льон – ґумовий м’яч;

бакфіш – підліток;

соконка, суконка – сукенка;

мешти – туфлі;

А як були нечемні, то може яку баньку і дістанете. І будете тоді чекати до Різдва: який ґрейцар за коляду та й вицигатине.

ба́нька – іграшка на ялинку;

ґрейцар – гріш.

То вже маєте тоді поважне завдання до свят – вивчити файну давню галицьку колядку. І не баріться, бо то вже скоро перший празник.