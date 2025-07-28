Кацараба, бусько, пструг и паце: что означают эти колоритные галицкие слова

Иногда из уст галичан вы можете услышать немало интересных слов, присущих только этому региону. Эти диалектизмы обозначают различные вещи, блюда, людей и тому подобное.

Можно услышать и интересные названия животных, птиц, насекомых и других представителей мира фауны. О них подробнее расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Как на Галичине называют животных, птиц, рыбу?

У тридцать первой подборке расскажем, какие интересные слова вы можете услышать на вышеупомянутую тему. В частности, узнаете, как в регионе называли и сейчас называют кошек и собак.

Поэтому, небольшая подборка, которая обогатит ваш речевой запас.

Караба – кіт:

кацараба – кішка;

кітка – кицька;

ма́цько – відгодований кіт;

скіла – пес;

мавпішон – мавпа;

пацє́ – порося;

пацюк – свиня;

когу́т – півень;

бу́сько – лелека;

пстру́г – форель;

селедець – 1) оселедець;

бо́мок – ґедзь;

А если еще услышите такие интересные словечки как лаба, писок и клавы – то теперь точно поймете их значения.

ла́ба, лабе́га – лапа;

пи́сок – морда;

клави, клаваки – зуби, ікла.

смок – дракон;

А если еще и попадется вам такое интересное слово как "смок", то будете знать, какого же персонажа из сказок здесь имеют в виду.