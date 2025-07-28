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Учеба Саморазвитие Кацараба, бусько, пструг и паце: что означают эти колоритные галицкие слова
28 июля, 08:00
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Кацараба, бусько, пструг и паце: что означают эти колоритные галицкие слова

Мария Волошин
Основні тези
  • В этой языковой подборке 24 Канал рассказывает о колоритных галицких диалектизмах диалектизмы, которые употребляют для обозначения животных, птиц и других представителей фауны.
  • В частности, подаем толкование таких слов как "кацараба", "бу́сько" "пстру́г" и тому подобное.

Иногда из уст галичан вы можете услышать немало интересных слов, присущих только этому региону. Эти диалектизмы обозначают различные вещи, блюда, людей и тому подобное.

Можно услышать и интересные названия животных, птиц, насекомых и других представителей мира фауны. О них подробнее расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Как на Галичине называют животных, птиц, рыбу?

У тридцать первой подборке расскажем, какие интересные слова вы можете услышать на вышеупомянутую тему. В частности, узнаете, как в регионе называли и сейчас называют кошек и собак.

Поэтому, небольшая подборка, которая обогатит ваш речевой запас.

  • Караба – кіт:
  • кацараба – кішка;
  • кітка – кицька;
  • ма́цько – відгодований кіт;
  • скіла – пес;
  • мавпішон – мавпа;
  • пацє́ – порося;
  • пацюк – свиня;
  • когу́т – півень;
  • бу́сько – лелека;
  • пстру́г – форель;
  • селедець – 1) оселедець;
  • бо́мок – ґедзь;

А если еще услышите такие интересные словечки как лаба, писок и клавы – то теперь точно поймете их значения.

  • ла́ба, лабе́га – лапа;
  • пи́сок – морда;
  • клави, клаваки – зуби, ікла.
  • смок – дракон;

А если еще и попадется вам такое интересное слово как "смок", то будете знать, какого же персонажа из сказок здесь имеют в виду.