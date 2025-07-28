Кацараба, бусько, пструг и паце: что означают эти колоритные галицкие слова
- В этой языковой подборке 24 Канал рассказывает о колоритных галицких диалектизмах диалектизмы, которые употребляют для обозначения животных, птиц и других представителей фауны.
- В частности, подаем толкование таких слов как "кацараба", "бу́сько" "пстру́г" и тому подобное.
Иногда из уст галичан вы можете услышать немало интересных слов, присущих только этому региону. Эти диалектизмы обозначают различные вещи, блюда, людей и тому подобное.
Можно услышать и интересные названия животных, птиц, насекомых и других представителей мира фауны. О них подробнее расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
Читайте Вакации, урлеп или ферии: как колоритно во Львове называют каникулы
Как на Галичине называют животных, птиц, рыбу?
У тридцать первой подборке расскажем, какие интересные слова вы можете услышать на вышеупомянутую тему. В частности, узнаете, как в регионе называли и сейчас называют кошек и собак.
Поэтому, небольшая подборка, которая обогатит ваш речевой запас.
- Караба – кіт:
- кацараба – кішка;
- кітка – кицька;
- ма́цько – відгодований кіт;
- скіла – пес;
- мавпішон – мавпа;
- пацє́ – порося;
- пацюк – свиня;
- когу́т – півень;
- бу́сько – лелека;
- пстру́г – форель;
- селедець – 1) оселедець;
- бо́мок – ґедзь;
А если еще услышите такие интересные словечки как лаба, писок и клавы – то теперь точно поймете их значения.
- ла́ба, лабе́га – лапа;
- пи́сок – морда;
- клави, клаваки – зуби, ікла.
- смок – дракон;
А если еще и попадется вам такое интересное слово как "смок", то будете знать, какого же персонажа из сказок здесь имеют в виду.