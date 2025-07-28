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Освіта Саморозвиток Кацараба, бусько, пструг і пацє: що означають ці колоритні галицькі слова
28 липня, 08:00
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Кацараба, бусько, пструг і пацє: що означають ці колоритні галицькі слова

Марія Волошин
Основні тези
  • У цій мовній добірці 24 Канал розповідає про колоритні галицькі діалектизми, які вживають для позначення тварин, птахів і інших представників фауни.
  • Зокрема, подаємо тлумачення таких слів як "кацараба", "бу́сько" "пстру́г" тощо. 

Часом з уст галичан ви можете почути чимало цікавих слів, притаманних тільки цьому регіону. Ці діалектизми позначають різні речі, страви, людей тощо.

Можна почути і цікаві назви тварин, птахів, комах та інших представників світу фауни. Про них детальніше розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

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Як на Галичині називають тварин, птахів, рибу?

У тридцять першій добірці розкажемо, які цікаві слова ви можете почути на вищезгадану тему. Зокрема, дізнаєтеся, як у регіоні називали і зараз називають котів та собак.

Отож, невелика добірка, яка збагатить ваш мовленнєвий запас.

  • Караба – кіт:
  • кацараба – кішка;
  • кітка – кицька;
  • ма́цько – відгодований кіт;
  • скіла – пес;
  • мавпішон – мавпа;
  • пацє́ – порося;
  • пацюк – свиня;
  • когу́т – півень;
  • бу́сько – лелека;
  • пстру́г – форель;
  • селедець – 1) оселедець;
  • бо́мок – ґедзь;

А якщо ше почуєте такі цікаві слівця як лаба, писок і клави – то тепер точно зрозумієте їхні значення.

  • ла́ба, лабе́га – лапа;
  • пи́сок – морда;
  • клави, клаваки – зуби, ікла.
  • смок – дракон;

А якщо ше й трапиться вам таке цікаве слово як "смок", то знатимете, якого ж персонажа із казок тут мають на увазі.