Кацараба, бусько, пструг і пацє: що означають ці колоритні галицькі слова
- У цій мовній добірці 24 Канал розповідає про колоритні галицькі діалектизми, які вживають для позначення тварин, птахів і інших представників фауни.
- Зокрема, подаємо тлумачення таких слів як "кацараба", "бу́сько" "пстру́г" тощо.
Часом з уст галичан ви можете почути чимало цікавих слів, притаманних тільки цьому регіону. Ці діалектизми позначають різні речі, страви, людей тощо.
Можна почути і цікаві назви тварин, птахів, комах та інших представників світу фауни. Про них детальніше розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
Читайте Вакації, урльоп чи ферії: як колоритно у Львові називають канікули
Як на Галичині називають тварин, птахів, рибу?
У тридцять першій добірці розкажемо, які цікаві слова ви можете почути на вищезгадану тему. Зокрема, дізнаєтеся, як у регіоні називали і зараз називають котів та собак.
Отож, невелика добірка, яка збагатить ваш мовленнєвий запас.
- Караба – кіт:
- кацараба – кішка;
- кітка – кицька;
- ма́цько – відгодований кіт;
- скіла – пес;
- мавпішон – мавпа;
- пацє́ – порося;
- пацюк – свиня;
- когу́т – півень;
- бу́сько – лелека;
- пстру́г – форель;
- селедець – 1) оселедець;
- бо́мок – ґедзь;
А якщо ше почуєте такі цікаві слівця як лаба, писок і клави – то тепер точно зрозумієте їхні значення.
- ла́ба, лабе́га – лапа;
- пи́сок – морда;
- клави, клаваки – зуби, ікла.
- смок – дракон;
А якщо ше й трапиться вам таке цікаве слово як "смок", то знатимете, якого ж персонажа із казок тут мають на увазі.