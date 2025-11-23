Гербата, ляґер, васериця, моньо: знаете ли вы названия напитков на львовском диалекте

Если вы посетите Львов, то обязательно услышите, что здесь пьют гербату. А кофе подают в филижанках.

Если же вы не знаете, почему здесь такие странные напитки и сосуды, из которых их пьют, поздравляем – хоть-не-хоч, а вы начали учить галицкий диалект. И больше на эту тему расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Как интересные названия напитков вас удивят на Галичине?

У тридцать шестой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, какие интересные названия напитков можно услышать в городе Льва. Также подскажем оригинальные названия сосудов, из которых их пьют.

Уже ни для кого не секрет, что львовяне любят пить кофе из филижанки. А гербату с цитриной – тоже из филижанки.

філіжанка – чашка;

гербата – чай;

цитрина – лимон;

А еще здесь пьют такие напитки и из таких сосудов:

васериця – вода;

мо́ньо – молоко;

сло́їк – скляна банка;

за́йдель – склянка;

бро́вар – пивоварня, пиво;

га́льба – кухоль;

ґелайза – кухоль;

ля́ґер – вистояне пиво;

кірити – пити;

цьмакати – пити;

жльо́пати – пити великими ковтками;

келі́шок – чарочка;

бонґу – спирт;

гара – горілка;

Последние два слова мы не рекомендуем употреблять: просто знакомим вас с этими словами, чтобы вы знали, что вам могут предложить в местных кнайпах. Ну или мордовнях.

мордівня – забігайлівка;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

ресторація – ресторан;

Если же вы уже посетили львовскую мордовню, кнайпу или рестораны, можете сами убедиться в изысканности названий напитков, которые там подают.

Не верите – вот вам доказательства: названия из стравописания одной достаточно популярной кнайпы. Ну потому что где вы еще увидите "Мольфарово зелье", "Хируса Лесного", "Ивана Иосифовича с медом"?



Напитки во львовских ресторанах / скриншот стравописания

Но не спешите их заказывать. В кнайпах вас могут не предупредить, что напитки и наливки здесь – очень коварные и пьянящие: сначала обещают мягкость, а потом на раз-два делают ноги тяжелыми, язык – длинным, а песни – веселыми и громкими.

Мы же взамен в одной из следующих подборок расскажем вам – потому что праздники уже не за горами – без каких начинок дома не обходится ни одна галицкая хозяйка.