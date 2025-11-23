Гербата, ляґер, васериця, моньо: знаете ли вы названия напитков на львовском диалекте
- Во Львове чай называют "гербатой".
- 24 Канал при этом подскажет, какие еще интересные диалектные названия напитков вы можете услышать в городе Льва.
Если вы посетите Львов, то обязательно услышите, что здесь пьют гербату. А кофе подают в филижанках.
Если же вы не знаете, почему здесь такие странные напитки и сосуды, из которых их пьют, поздравляем – хоть-не-хоч, а вы начали учить галицкий диалект. И больше на эту тему расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
Как интересные названия напитков вас удивят на Галичине?
У тридцать шестой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, какие интересные названия напитков можно услышать в городе Льва. Также подскажем оригинальные названия сосудов, из которых их пьют.
Уже ни для кого не секрет, что львовяне любят пить кофе из филижанки. А гербату с цитриной – тоже из филижанки.
- філіжанка – чашка;
- гербата – чай;
- цитрина – лимон;
А еще здесь пьют такие напитки и из таких сосудов:
- васериця – вода;
- мо́ньо – молоко;
- сло́їк – скляна банка;
- за́йдель – склянка;
- бро́вар – пивоварня, пиво;
- га́льба – кухоль;
- ґелайза – кухоль;
- ля́ґер – вистояне пиво;
- кірити – пити;
- цьмакати – пити;
- жльо́пати – пити великими ковтками;
- келі́шок – чарочка;
- бонґу – спирт;
- гара – горілка;
Последние два слова мы не рекомендуем употреблять: просто знакомим вас с этими словами, чтобы вы знали, что вам могут предложить в местных кнайпах. Ну или мордовнях.
- мордівня – забігайлівка;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- ресторація – ресторан;
Если же вы уже посетили львовскую мордовню, кнайпу или рестораны, можете сами убедиться в изысканности названий напитков, которые там подают.
Не верите – вот вам доказательства: названия из стравописания одной достаточно популярной кнайпы. Ну потому что где вы еще увидите "Мольфарово зелье", "Хируса Лесного", "Ивана Иосифовича с медом"?
Напитки во львовских ресторанах / скриншот стравописания
Но не спешите их заказывать. В кнайпах вас могут не предупредить, что напитки и наливки здесь – очень коварные и пьянящие: сначала обещают мягкость, а потом на раз-два делают ноги тяжелыми, язык – длинным, а песни – веселыми и громкими.
Мы же взамен в одной из следующих подборок расскажем вам – потому что праздники уже не за горами – без каких начинок дома не обходится ни одна галицкая хозяйка.