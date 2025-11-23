Гербата, ляґер, васериця, моньо: чи знаєте ви назви напоїв на львівському діалекті
- У Львові чай називають "гербатою".
- 24 Канал при цьому підкаже, які ще цікаві діалектні назви напоїв ви можете почути у місті Лева.
Якщо ви завітаєте до Львова, до обов'язково почуєте, що тут п’ють гербату. Натомість каву подають у філіжанках.
Якщо ж ви не знаєте, чому тут такі дивні напої і посудини, з яких їх п'ють, вітаємо – хоч-не-хоч, а ви почали вчити галицький діалект. І більше на цю тему розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
Як цікаві назви напоїв вас здивують на Галичині?
У тридцять шостій добірці розповідаємо з посиланням на Словник львівської гвари, які цікаві назви напоїв можна почути у місті Лева. Також підкажемо оригінальні назви посудин, з яких їх п'ють.
Вже ні для кого не секрет, що львів'яни люблять пити каву з філіжанки. А гербату з цитриною – теж із філіжанки.
- філіжанка – чашка;
- гербата – чай;
- цитрина – лимон;
А ще тут п'ють такі напої і з таких посудин:
- васериця – вода;
- мо́ньо – молоко;
- сло́їк – скляна банка;
- за́йдель – склянка;
- бро́вар – пивоварня, пиво;
- га́льба – кухоль;
- ґелайза – кухоль;
- ля́ґер – вистояне пиво;
- кірити – пити;
- цьмакати – пити;
- жльо́пати – пити великими ковтками;
- келі́шок – чарочка;
- бонґу – спирт;
- гара – горілка;
Два останні ми вживати не рекомендуємо: просто знайомимо вас із цими словами, аби ви знали, що вам можуть запропонувати у місцевих кнайпах. Ну чи мордівнях.
- мордівня – забігайлівка;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- ресторація – ресторан;
Якщо ж ви вже завітали до львівської мордівні, кнайпи чи ресторації, можете самі переконатися у вишуканості назв напоїв, які там подають.
Не вірите – от вам докази: назви зі стравопису однієї досить популярної кнайпи. Ну бо де ви ще зобачите "Мольфарове зілля", "Хіруса Лісового", "Івана Йосиповича з медом"?
Напої у львівських рестораціях / скриншот стравопису
Але не спішіть їх замовляти. У кнайпах вас можуть не попередити, шо трунки і наливки тут – дуже підступні і п'янкі: спочатку обіцяють лагідність, а потім на раз-два роблять ноги тяжкими, язик – довгим, а пісні – веселими і гучними.
Ми ж натомість в одній із наступних добірок розкажемо вам – бо празники вже не за горами – без яких начинь вдома не обходиться жодна галицька господиня.