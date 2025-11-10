Дождь льет как из ринви, баюры, холодрыга: какие интересные осенние слова "спрятались" во львовском диалекте

Когда наступает осень, все ждут оранжевые пейзажи за окном и теплую чашечку гербаты. Вместо этого часто наблюдаем, что дождь льет как из водосточной трубы.

Да это и не удивительно: во Львове он вообще льет с 1256 года – и ниц. Это при той осенне-погодной возможности 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, какие интересные слова из львовской гвары вы можете выучить на осень и об осени.

Читайте Гербата, бомбоны и варьяты: как колоритно описать "лимонную лихорадку" на львовском диалекте

Какие интересные осенние слова "спрятались" во львовском диалекте?

У тридцать пятой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, какие слова можно взять "на вооружение", если вы уже почувствовали львовскую осень.

Для начала помните: одевать на осенний сезон надо теплое. О летнем анцуге на шпацирганг уже забудьте. Даже если он будет весь бронзовый.

ри́нва – водостічна труба;

анцуґ – одяг;

бронзо́вий – коричневий;

Как минимум – кирея и капцилиндер. Потому что такой может быть холод, шо пусть Бог милует.

кирея – плащ;

капцилі́ндер – капелюх;

холодрига – холод;

Ну а если вы такие сыромудрые и ходите на бланк, то потом не плачьте, что вас ухватили кри́жи и надо тарабаниться к дохтору. И только центы выдавать на таблетки.

сирому́дрий – мудрагель;

кри́жі – поперек;

на бланк – без плаща (пальта);

тараба́нитися – тяжко йти;

цент – гріш;

Дождь во Львове: видео

Потому что мода модой, но крылья на такую холодрыгу должны быть спрятаны, калапитра – покрыта крысом, а шары – в тепле. И зонт не забудьте.

калапі́тра – голова;

крис – капелюх;

кулі – ноги;

Маринарку оставит на праздник, потому что как будете ходить на бланк, то потом будете иметь дополнительные "ферии" – сидеть дома и фуркать.

фуркати – 1) дмухати; 2) злоститися на когось;

фе́рії – канікули;

марина́рка – піджак;

Интересно Кацараба, бусько, пструг и паце: что означают эти колоритные галицкие слова

И те свои новые туфли тоже. Потому что как занесет вас на какие мокляки, то вернетесь без них. Или все баюры и калабани в то время точно будут ваши.

мокляки – болотиста місцевість;

баю́ра – 1) калюжа;

калаба́ня – калюжа;

шпацірґанґ – прогулянка;

Даже мэр в шоке. С того чуда даже перешел на надднестрянский говор.

Мэр Львова увидел баюру в центре города: видео

калябуха – калюжа;

Ну и шарфик зара не забудьте, как идете на шпацирганг. Холодрыга как-никак.