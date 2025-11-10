Укр Рус
Учеба Саморазвитие Дождь льет как из ринви, баюры, холодрыга: какие интересные осенние слова "спрятались" во львовском диалекте
10 ноября, 12:08
3

Дождь льет как из ринви, баюры, холодрыга: какие интересные осенние слова "спрятались" во львовском диалекте

Мария Волошин
Основні тези
  • Львовский диалект содержит интересные слова, которыми можно колоритно описать осень в городе.
  • Что означает "ринва", "холодрига", "анцуг" и другие – рассказываем в языковой подборке.

Когда наступает осень, все ждут оранжевые пейзажи за окном и теплую чашечку гербаты. Вместо этого часто наблюдаем, что дождь льет как из водосточной трубы.

Да это и не удивительно: во Львове он вообще льет с 1256 года – и ниц. Это при той осенне-погодной возможности 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, какие интересные слова из львовской гвары вы можете выучить на осень и об осени.

Читайте Гербата, бомбоны и варьяты: как колоритно описать "лимонную лихорадку" на львовском диалекте

Какие интересные осенние слова "спрятались" во львовском диалекте?

У тридцать пятой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, какие слова можно взять "на вооружение", если вы уже почувствовали львовскую осень.

Для начала помните: одевать на осенний сезон надо теплое. О летнем анцуге на шпацирганг уже забудьте. Даже если он будет весь бронзовый.

  • ри́нва – водостічна труба;
  • анцуґ – одяг;
  • бронзо́вий – коричневий;

Как минимум – кирея и капцилиндер. Потому что такой может быть холод, шо пусть Бог милует.

  • кирея – плащ;
  • капцилі́ндер – капелюх;
  • холодрига – холод;

Ну а если вы такие сыромудрые и ходите на бланк, то потом не плачьте, что вас ухватили кри́жи и надо тарабаниться к дохтору. И только центы выдавать на таблетки.

  • сирому́дрий – мудрагель;
  • кри́жі – поперек;
  • на бланк – без плаща (пальта);
  • тараба́нитися – тяжко йти;
  • цент – гріш;

Дождь во Львове: видео

Потому что мода модой, но крылья на такую холодрыгу должны быть спрятаны, калапитра – покрыта крысом, а шары – в тепле. И зонт не забудьте.

  • калапі́тра – голова;
  • крис – капелюх;
  • кулі – ноги;

Маринарку оставит на праздник, потому что как будете ходить на бланк, то потом будете иметь дополнительные "ферии" – сидеть дома и фуркать.

  • фуркати – 1) дмухати; 2) злоститися на когось;
  • фе́рії – канікули;
  • марина́рка – піджак;

Интересно Кацараба, бусько, пструг и паце: что означают эти колоритные галицкие слова

И те свои новые туфли тоже. Потому что как занесет вас на какие мокляки, то вернетесь без них. Или все баюры и калабани в то время точно будут ваши.

  • мокляки – болотиста місцевість;
  • баю́ра – 1) калюжа;
  • калаба́ня – калюжа;
  • шпацірґанґ – прогулянка;

Даже мэр в шоке. С того чуда даже перешел на надднестрянский говор.

Мэр Львова увидел баюру в центре города: видео

  • калябуха – калюжа;

Ну и шарфик зара не забудьте, как идете на шпацирганг. Холодрыга как-никак.