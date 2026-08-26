Поступление в магистратуру теряет популярность: насколько сократилось число будущих студентов

Рекомендации о зачислении на бюджет и по контракту в соответствии с результатами алгоритма адресного распределения получили более 80 тысяч абитуриентов, поступающих в магистратуру. В прошлом году таких студентов было почти на 17 тысяч больше.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Что известно о поступлении в магистратуру в 2026 году?

Всего в Украине абитуриенты подали более 215 тысяч заявлений на обучение в магистратуре. По результатам распределения 80 312 абитуриентов получили рекомендации. Среди них:

28 354 – на бюджет;

51 958 – на контракт.

Следует отметить, что количество абитуриентов в магистратуру в прошлом году было больше почти на 17 тысяч. При этом в 2025 году бюджетников, соответственно, тоже было больше примерно на 5 тысяч.

При этом заместитель главы Минобразования подчеркнул, что почти 80% рекомендаций были предоставлены по первому приоритету, что свидетельствует о сознательном выборе абитуриентами своей будущей образовательной траектории.

Какие специальности наиболее популярны?

Учитывая количество поданных заявлений, наиболее популярными специальностями стали:

психология;

право;

менеджмент;

среднее образование;

государственное управление и администрирование.

При этом лидируют по количеству рекомендаций на бюджет – среднее образование, компьютерные науки, строительство и гражданская инженерия, электротехника и инженерия программного обеспечения.

Какие вузы в лидерах?

Среди вузов два лидера идут почти наравне – это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получивший 2 941 рекомендацию , и Львовская политехника с показателем 2 929. Разница между ними составляет всего 12 рекомендаций.

Далее по количеству рекомендаций следуют:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1 934;

КПИ имени Игоря Сикорского – 1 802;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 439;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1 432.

По количеству бюджетных рекомендаций лидирует Львовская политехника – 1 552. Далее следуют КПИ имени Игоря Сикорского с 1 436 рекомендациями и КНУ имени Тараса Шевченко с 1 414.

Что делать после получения рекомендации?

Важно! Следующий этап для абитуриентов – до 18:00 28 августа подтвердить свой выбор места обучения и выполнить все необходимые условия для зачисления.

Зачисление на бюджет и по контракту по заявлениям с приоритетностью состоится 29 августа, тогда же будут обнародованы соответствующие приказы. После включения абитуриента в приказ статус заявления изменится на "Включено в приказ", а остальные заявления с приоритетом будут деактивированы.

Так, уже с 1 сентября, в соответствии с расписанием, магистранты смогут приступить к обучению. Для тех, кто не получил рекомендацию по результатам автоматизированного распределения, возможность поступить сохраняется. Начиная с 30 августа, высшие учебные заведения смогут предлагать им вакантные места на контрактной форме обучения, если они не прошли первый этап.