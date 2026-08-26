Поступление в магистратуру теряет популярность: насколько сократилось число будущих студентов
Рекомендации о зачислении на бюджет и по контракту в соответствии с результатами алгоритма адресного распределения получили более 80 тысяч абитуриентов, поступающих в магистратуру. В прошлом году таких студентов было почти на 17 тысяч больше.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
Что известно о поступлении в магистратуру в 2026 году?
Всего в Украине абитуриенты подали более 215 тысяч заявлений на обучение в магистратуре. По результатам распределения 80 312 абитуриентов получили рекомендации. Среди них:
- 28 354 – на бюджет;
- 51 958 – на контракт.
Следует отметить, что количество абитуриентов в магистратуру в прошлом году было больше почти на 17 тысяч. При этом в 2025 году бюджетников, соответственно, тоже было больше примерно на 5 тысяч.
При этом заместитель главы Минобразования подчеркнул, что почти 80% рекомендаций были предоставлены по первому приоритету, что свидетельствует о сознательном выборе абитуриентами своей будущей образовательной траектории.
Какие специальности наиболее популярны?
Учитывая количество поданных заявлений, наиболее популярными специальностями стали:
- психология;
- право;
- менеджмент;
- среднее образование;
- государственное управление и администрирование.
При этом лидируют по количеству рекомендаций на бюджет – среднее образование, компьютерные науки, строительство и гражданская инженерия, электротехника и инженерия программного обеспечения.
Какие вузы в лидерах?
Далее по количеству рекомендаций следуют:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1 934;
- КПИ имени Игоря Сикорского – 1 802;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 439;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1 432.
По количеству бюджетных рекомендаций лидирует Львовская политехника – 1 552. Далее следуют КПИ имени Игоря Сикорского с 1 436 рекомендациями и КНУ имени Тараса Шевченко с 1 414.
Что делать после получения рекомендации?
Важно! Следующий этап для абитуриентов – до 18:00 28 августа подтвердить свой выбор места обучения и выполнить все необходимые условия для зачисления.
Зачисление на бюджет и по контракту по заявлениям с приоритетностью состоится 29 августа, тогда же будут обнародованы соответствующие приказы. После включения абитуриента в приказ статус заявления изменится на "Включено в приказ", а остальные заявления с приоритетом будут деактивированы.
Так, уже с 1 сентября, в соответствии с расписанием, магистранты смогут приступить к обучению. Для тех, кто не получил рекомендацию по результатам автоматизированного распределения, возможность поступить сохраняется. Начиная с 30 августа, высшие учебные заведения смогут предлагать им вакантные места на контрактной форме обучения, если они не прошли первый этап.