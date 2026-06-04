Участникам НМТ объяснили, почему математика должна быть обязательной

Структура национального мультипредметного теста может претерпеть изменения. Однако их предлагают уже на следующий год.

Они касаются уменьшения количества предметов и переноса математики в блок выборочных предметов. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала Освіта.UA, почему математика таки важна.

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Почему математика должна быть обязательной на НМТ?

Вакуленко отмечает, что результаты по математике и украинскому языку на НМТ являются лучшими предикторами успешности поступающих. Именно они являются необходимыми для получения высшего образования.

Математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов, а также являются важнейшими инструментами для освоения академических программ,

– заявила руководительница Центра.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зато заместитель директора УЦОКО Василий Терещенко отметил, что школьное математическое образование очень важно для развития различных типов мышления будущих студентов.

Играет неоспоримую роль для развития логического, системного, критического мышления, которое важно для любого образованного человека, в том числе и для тех, кто планирует получать высшее образование,

– считает он.

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Какие изменения могут произойти в НМТ?