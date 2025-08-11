Правительство Украины уволило Михаила Винницкого с должности заместителя министра образования и науки Украины. Уже экс-чиновник отвечал за направление высшего образования, в котором происходило немало трансформаций.

Винницкий работал в МОН с 19 мая 2023 года. Об этом решении и его причинах он написал в фейсбуке.

Почему Винницкого уволили?

Винницкий назвал свое увольнение политическим решением. Он заявил, что нужно сохранить курс реформ, который возглавляет Оксен Лисовой, и который очень не нравится некоторым депутатам, а особенно ректорам.

Экс-чиновник отметил, что действующие изменения в высшем образовании имеют целью предоставить студентам больше возможностей для обучения, университетам – инструменты для устойчивого развития, а государству – современную, конкурентоспособную систему подготовки специалистов.

При этом Винницкий напомнил, какие изменения внедряло МОН в высшем образовании:

введение государственных грантов на обучение в вузах (поступающие, которые получили высокие баллы на НМТ, могут получить средства на контрактное обучение от государства);

цифровизация поступления и финансирования (при поступлении действует обновленный алгоритм в ЕГЭБО);

специальные гранты для детей ветеранов;

перезапуск формульного финансирования (восстановили распределение средств между университетами по прозрачной формуле);

индивидуальные образовательные траектории (студенты получили возможность самостоятельно определять темп обучения и возможность переходить между междисциплинарными программами, а для регулируемых профессий – сдавать государственные квалификационные экзамены);

модернизация сети вузов;

международная интеграция через Twinning Ukraine и другие проекты.

