Оксен Лисовой остается министром образования и науки в новом правительстве

Министром образования и науки Украины будет Оксен Лисовой. Он сохранил за собой кресло главы МОН, отмечает 24 Канал.
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Кто будет возглавлять МОН?
Накануне обновления правительства нардеп Ярослав Железняк сообщал, что действующий министр образования и науки останется в должности.
Хотя за день до того нардеп сообщал о смене главы образовательного ведомства. По тогдашним данным Железняка, заменить Лисового на посту министра должен был его заместитель Андрей Витренко. При этом его должны были назначить и.о. министра образования и науки.
Отметим, что Оксена Лисового назначили на должность главы МОН 21 марта 2023 года.
Оксен Лисовой – ученый, воин и экс-директор Малой академии наук. Как он выполняет обещания на должности, мы писали здесь.
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Мог ли Андрей Витренко возглавить МОН?
- Не так давно глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак называл именно Андрея Витренко одним из кандидатов на должность главы МОН.
- Витренко – единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель министра.
- Общественная инициатива "Дисергейт" обвиняла заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации.
- Витренко даже успел заявить, что от предложения стать министром не откажется. Также говорил, что ему не нравится политика МОН по части реформ.
- Студенты вышли на протесты против назначения его министром или и.о. главы МОН. Также требовали увольнения его из ведомства.
- Депутат от "Слуги народа" также намерен баллотироваться на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, если будет такая возможность.