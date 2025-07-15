Причем довольно существенных. Свою должность, вероятно, потеряет глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

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Кто будет новым главой МОН?

Нардеп говорит, что МОН получит нового руководителя, но он будет исполнять обязанности министра образования и науки Украины временно.

Так, в.и.о. министра образования в правительстве Свириденко будет Андрей Витренко. Сейчас он является заместителем Оксена Лисового в МОН.

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Что известно об Андрее Витренко и его вероятном назначении?