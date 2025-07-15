Причому доволі суттєвих. Свою посаду, імовірно, втратить очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

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Хто буде новим очільником МОН?

Нардеп каже, що МОН отримає нового очільника, але він буде виконуватиме обов'язки міністра освіти і науки України тимчасово.

Так, т.в.о. міністра освіти в уряді Свириденко буде Андрій Вітренко. Зараз він є заступником Оксена Лісового у МОН.

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Що відомо про Андрія Вітренка та його імовірне призначення?