Причому доволі суттєвих. Свою посаду, імовірно, втратить очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.
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Хто буде новим очільником МОН?
Нардеп каже, що МОН отримає нового очільника, але він буде виконуватиме обов'язки міністра освіти і науки України тимчасово.
Так, т.в.о. міністра освіти в уряді Свириденко буде Андрій Вітренко. Зараз він є заступником Оксена Лісового у МОН.
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Що відомо про Андрія Вітренка та його імовірне призначення?
- Андрій Вітренко є також депутатом Київської міськради від партії "Слуга народу".
- Голова Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак називав його одним із кандидатів на посаду очільника МОН.
- До слова, Вітренко єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник Оксена Лісового.
- Нагадаємо, що громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Агентство "Інтерфакс-Україна" зверталося до Вітренка за коментарем, але не отримало його.
- Вітренко заявив, що ніхто з ним не спілкувався щодо призначення очільником МОН, але від такої пропозиції не відмовиться.
- Він заявив, що йому не подобається політика МОН щодо частини реформ.
- Також Вітренко має намір балотуватися на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, якщо буде така можливість.
- Студенти вийшли на протести проти призначення його міністром чи т.в.о. очільника МОН. Також вимагають звільнення його з відомства.