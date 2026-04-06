Не для всех одинаковые: какие минимальные баллы для поступления на бюджет

Недавно Министерство образования и науки Украины обнародовало Порядок поступления на 2026 год. Там прописали и минимальные баллы, которые нужны в этом году для того, чтобы иметь шанс стать студентом.

Баллы не будут одинаковыми для всех специальностей. Об этом отмечает Osvita.ua.

Какие минимальные баллы для поступления на бюджет?

В соответствии с Порядком, в этом году для всех специальностей, кроме исключений, минимальный конкурсный балл для допуска к участию в конкурсном отборе будет определять вуз в своих Правилах приема.

Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Обратите внимание! На НМТ будет 4 предмета. Обязательно участники будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов МОН установило весовые коэффициенты.

Так, для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право" и "Международное право", "Международные экономические отношения", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология" конкурсный балл для поступления и на контракт, и на бюджет не может быть меньше 150 баллов.

А для специальности "Фармация" – не менее 140 баллов.

Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет после окончания 11 классов школы не может быть меньше 130 баллов.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какие главные новации вступительной кампании 2026 года?

Глава МОН Украины Оксен Лисовой в телеграме рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие: