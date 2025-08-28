В МОН напомнили о важном правиле накануне нового учебного года
- МОН напомнило о ежедневной минуте молчания в 9.00 во всех учебных заведениях для формирования гражданской ответственности и национальной памяти.
- Рекомендуют сочетать минуту молчания с короткими речами учителей или тематическими беседами для более глубокого понимания ценностей свободы и мужества.
Украинские школьники и учителя – на пороге нового учебного года. Министерство образования и науки Украины напомнило о проведении ежедневной минуты молчания в 9.00 во всех учебных заведениях.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на письмо ведомства. Его адресовали руководителям областных департаментов (управлений) образования и науки.
Смотрите также Украинские школьники получили 27 призовых мест на международных олимпиадах
Что должны помнить в школах?
В МОН отмечают, что достойное и организованное проведение минуты молчания поможет детям и молодежи сформировать свое понимание гражданской ответственности и национальной памяти.
Просим всех педагогов позаботиться, чтобы каждый участник образовательного процесса – от самого младшего школьника до студента, от учителя до руководителя учреждения – имел возможность остановиться на эту минуту, осознать ее значение и почтить героев и жертв войны,
– акцентировали в МОН.
В ведомстве при этом рекомендуют сочетать минуту молчания с коротким словом учителя или воспитателя, тематическими беседами, воспитательными часами или другими формами работы, которые помогут детям и молодежи глубже понять цену свободы и мужество украинского народа.
Смотрите также Украинские школьники получили 27 призовых мест на международных олимпиадах