Укр Рус
Учеба Образование в Украине В МОН напомнили о важном правиле накануне нового учебного года
28 августа, 15:34
2

В МОН напомнили о важном правиле накануне нового учебного года

Мария Волошин
Основні тези
  • МОН напомнило о ежедневной минуте молчания в 9.00 во всех учебных заведениях для формирования гражданской ответственности и национальной памяти.
  • Рекомендуют сочетать минуту молчания с короткими речами учителей или тематическими беседами для более глубокого понимания ценностей свободы и мужества.

Украинские школьники и учителя – на пороге нового учебного года. Министерство образования и науки Украины напомнило о проведении ежедневной минуты молчания в 9.00 во всех учебных заведениях.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на письмо ведомства. Его адресовали руководителям областных департаментов (управлений) образования и науки.

Смотрите также Украинские школьники получили 27 призовых мест на международных олимпиадах

Что должны помнить в школах?

В МОН отмечают, что достойное и организованное проведение минуты молчания поможет детям и молодежи сформировать свое понимание гражданской ответственности и национальной памяти.

Просим всех педагогов позаботиться, чтобы каждый участник образовательного процесса – от самого младшего школьника до студента, от учителя до руководителя учреждения – имел возможность остановиться на эту минуту, осознать ее значение и почтить героев и жертв войны, 
– акцентировали в МОН.

В ведомстве при этом рекомендуют сочетать минуту молчания с коротким словом учителя или воспитателя, тематическими беседами, воспитательными часами или другими формами работы, которые помогут детям и молодежи глубже понять цену свободы и мужество украинского народа.

Смотрите также Украинские школьники получили 27 призовых мест на международных олимпиадах

Читайте больше новостей на тему "Школа"