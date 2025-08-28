Команда по географии вошла в девятку лучших за разработку постеров на Международной географической олимпиаде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что известно о победе украинцев?

Интеллектуальные соревнования проходили по химии, физике, биологии, математике, географии, информатике и астрономии. Участие в них приняли ученики 9 – 11 классов из Киева, Львова, Винницы, Одессы, Ивано-Франковска, Переяслава, Черткова, Харькова, Днепра и Тернополя.

7 международных олимпиад, сотни участников со всего мира – и 27 медалей, завоеванных украинскими учениками. Это исключительный результат и показатель потенциала нашей молодежи, который признает мир,

– отметили в МОН.

И добавили, что государство стремится поддерживать эти достижения. Уже в этом году победители международных и всеукраинских олимпиад смогут получать ежемесячные стипендии до 25 000 гривен при условии обучения в украинском университете.

Подробнее ознакомиться с перечнем нынешних побед украинских школьников на международных олимпиадах можно по ссылке.

В ведомстве также акцентировали, что за этими победами – системная работа учителей, тренеров и наставников.



Украинцы ученики торжествовали на международной арене / МОН