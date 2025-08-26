Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Концепции систематизируют информацию о каждой отрасли, объясняют ее цель, структуру и связи с другими отраслями, описывают актуальные вызовы и предлагают решения и тому подобное.

Что предусматривают новые концепции?

Концепции образовательных отраслей дополняют и объясняют государственные стандарты общего среднего образования, а также показывают, как должно выстраиваться обучение с 1 до 12 класса – последовательно, логично и с учетом межпредметных связей.

На основе концепций МОН планирует до 2030 года:

обновить модельные учебные программы для всех образовательных циклов;

изменить подходы к созданию, апробации и экспертизы учебников и учебно-методических материалов;

разработать новые программы профессионального развития для учителей и образовательных управленцев;

обновить образовательные пространства и их оснащение в соответствии со специально разработанными гайдбуками.

Следующий шаг – создание цифровой платформы для педагогов, на которой будут доступны:

отраслевые путеводители, созданные на основе концептуальных основ;

интерактивный образовательный прогресс ученичества с 1 до 12 класса;

примеры реализации сквозных умений и ключевых компетентностей;

инструменты для оценки учебных результатов ученичества.

Платформа позволит учителям выстраивать обучение как последовательный процесс.

64 школы будут пилотировать обновление содержания для 5 классов в художественной, технологической и естественной областях. Учителя уже проходят обучение.

Что такое "Образование для жизни" Это комплексная политика МОН, направлена на системное обновление содержания школьного образования, продолжение и усиление реформы НУШ. Ее цель – обеспечить целостный образовательный опыт, в котором содержание образования, подходы к преподаванию и школьное пространство дополняют друг друга и помогают ученикам и ученицам лучше понимать мир и себя в нем.