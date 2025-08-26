Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Концепции систематизируют информацию о каждой отрасли, объясняют ее цель, структуру и связи с другими отраслями, описывают актуальные вызовы и предлагают решения и тому подобное.
Смотрите также Средства вернутся государству: какой срок действия имеют деньги из "Пакета школьника"
Что предусматривают новые концепции?
Концепции образовательных отраслей дополняют и объясняют государственные стандарты общего среднего образования, а также показывают, как должно выстраиваться обучение с 1 до 12 класса – последовательно, логично и с учетом межпредметных связей.
На основе концепций МОН планирует до 2030 года:
обновить модельные учебные программы для всех образовательных циклов;
изменить подходы к созданию, апробации и экспертизы учебников и учебно-методических материалов;
разработать новые программы профессионального развития для учителей и образовательных управленцев;
обновить образовательные пространства и их оснащение в соответствии со специально разработанными гайдбуками.
Следующий шаг – создание цифровой платформы для педагогов, на которой будут доступны:
отраслевые путеводители, созданные на основе концептуальных основ;
интерактивный образовательный прогресс ученичества с 1 до 12 класса;
примеры реализации сквозных умений и ключевых компетентностей;
инструменты для оценки учебных результатов ученичества.
Платформа позволит учителям выстраивать обучение как последовательный процесс.
64 школы будут пилотировать обновление содержания для 5 классов в художественной, технологической и естественной областях. Учителя уже проходят обучение.
Что такое "Образование для жизни"
Это комплексная политика МОН, направлена на системное обновление содержания школьного образования, продолжение и усиление реформы НУШ.
Ее цель – обеспечить целостный образовательный опыт, в котором содержание образования, подходы к преподаванию и школьное пространство дополняют друг друга и помогают ученикам и ученицам лучше понимать мир и себя в нем.
Мы также рассказывали, что с 1 сентября в Украине могут закрыть часть школ.