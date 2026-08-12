Почему русское "Миру – мир" не стоит переводить дословно

Надпись "Миру – мир!" кажется настолько простой, что ее легко перевести дословно. Но именно здесь украинский язык подкидывает интересную ловушку.

Давайте разберемся в происхождении лозунга "Миру – мир!", как он будет звучать на украинском языке и что означает слово "мир" в украинском языке со ссылкой на "Горох".

"Миру – мир" – какова история этого советского лозунга?

Несмотря на процесс декоммунизации, в селах можно найти советский пережиток – надпись "Миру – мир!". Ее часто наносили в виде мозаики на зданиях, стелах с названиями сел или на остановках.

Старый советский лозунг / Фото Олеси Кух

И несмотря на, казалось бы, позитивный лозунг, не все видят в нем ошибку или неприятный отголосок, а наоборот: "Это и сейчас актуально". Но если переводить отдельные слова, то возникает интересный лингвистический вопрос, да и само происхождение этого лозунга неоднозначно.

Советский лозунг "Миру – мир!" в прессе того времени утвердился с мая 1951 года, а в более ранней форме звучал наоборот: "Мир – миру!" с мая 1949 года.

В русском языке "мир" в первой части выражения означает мир, человечество, всех людей, а "мир" во второй – отсутствие войны, спокойствие. И на русском языке это выражение звучит очень лаконично и несет глубокий смысл. Но не все так просто.

У этого лозунга интересное происхождение, ведь "справедливые" и атеистические коммунисты на самом деле заимствовали его из… религиозных текстов. Происхождение этого выражения связывают с православной богослужебной традицией. В "Большой эктении" есть просьба: "Мир миру Твоему даруй", а в "Просящей эктении" – "Мир миру у Господа просим".

А ектения – это особая часть богослужения, во время которой священнослужитель или диакон последовательно произносит просьбы к Богу за Церковь, людей, государство, мир, здоровье и другие нужды, а верующие отвечают установленными молитвами. Именно поэтому слово "мир" в таких молитвах означает покой, согласие, отсутствие вражды и войны.

Знайте! Интересно, что когда-то разницу между двумя значениями передавали не только словами, но и написанием. В церковнославянской и дореволюционной русской орфографии существовали две формы: "миръ" – покой, согласие, отсутствие войны; "міръ" – мир, вселенная, человеческое сообщество. Одинаковые на слух слова имели разное написание и разное значение. После орфографической реформы это различие в написании исчезло, и оба слова стали писать одинаково – "мир".

Эту цитату использовали в качестве лозунга и во времена Российской империи. Историк Константин Душенко отмечает, что самое древнее упоминание этого выражения датируется 1795 годом – в оде Гаврила Державина "Лебедь" в строке "И, проповедуя мир миру…".

Впрочем, в качестве лозунга это выражение стали использовать позже: в апреле 1814 года его поместили на знаковом изображении в Москве после взятия Парижа.

После Февральской революции 1917 года лозунги "Мир всему миру!" и "За мир всего мира!" стали особенно распространенными. В 1924 году Владимир Маяковский завершил свое стихотворение "Пролетарий, в зародыше задуши войну!" призывом "Миру – мир, войне – война". В 1949 году эту же формулу "Миру мир!" использовал Илья Эренбург на Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже, а в 1950 году под ней собирали подписи под Стокгольмским обращением. С мая 1951 года в советской прессе окончательно закрепился лозунг "Миру – мир!".

Его очень часто использовали в речах, и даже была создана скульптурная композиция Станислава Савицкого под таким названием. Эти типовые памятники и лозунги устанавливались во многих населенных пунктах Советского Союза как символ пропаганды борьбы за мир и дружбу народов. Что, как показала история, совсем не так.

Интересно! 21 сентября – Международный день мира! А символом мира во всем мире считается белый голубь. Голубь стал символом мира еще со времен Библии: именно голубь принес Ною оливковую ветвь в знак того, что потоп закончился и земля вновь пригодна для жизни. В ХХ веке этот образ особенно распространился благодаря рисунку Пабло Пикассо "Голубь мира" и стал международным символом мира и ненасилия.

История "Голубя мира" Пикассо: смотрите видео

Как перевести русскую надпись на украинский?

Но вернемся к языковой стороне вопроса. На украинском языке при буквальном переводе звучание изменится: "Миру – мир!". Ведь планета или человечество в украинском языке – это "свит", а "мир", как и "спокойствие", – слово праславянского происхождения, поэтому оно есть и в нашем языке. Хотя в словарях слово "мир" с пометкой "устаревшее" можно встретить в значении – земля со всем, что на ней существует.

Если речь идет о пожелании прекращения войны, что сегодня очень актуально для украинцев, то естественный эквивалент: "Хай буде мир!", "Мир усьому світу!".

А еще для украинцев стало привычным приветствие или прощание "Мирного тобе дня / ночі". Хотя издавна знали и о благословении или пожелании хорошей дороги – "Їди /іди/ зоставайся з миром!", чтобы путь прошел хорошо и спокойно.

Но самое интересное начинается, когда мы разбираем именно украинское слово "мир".

"Всем миром" – это вовсе не об отсутствии войны

В современном украинском языке "мир" прежде всего означает состояние покоя, согласия, отсутствие войны и вражды.

Мы говорим:

"жить в мире";

"бороться за мир";

"желать мира";

"после войны наступил мир".

Это значение хорошо известно каждому.

Но есть и другой "мир", как в выражении "всім миром". В украинской традиции "мир" мог означать общину, сообщество людей, всех членов определенного сообщества.

Именно поэтому "всім миром" – всей общиной, все вместе. Например: "Всім миром влаштували толоку". Это традиционное украинское сельское взаимодействие общины, например при строительстве дома или во время жатвы.

То есть речь идет не о каком-то абстрактном "мире", а о людях, которые объединились для общего дела. Это значение хорошо сохранилось в фольклоре, художественной литературе и в диалектах.

[Люлька:] Нехай мир розсудить, що робить з нею. (С. Васильченко)

Біля зборні зібрався весь мир. (М. Коцюбинский).

– Пришліте когось на переговори – миром можемо дійти згоди. (Р. Иванченко)

Слово "мир" в различных значениях фигурирует в ряде народных пословиц и фразеологизмов:

С миром отпускать (отпустить) кого-то – отпускать кого-то без наказания, не создавая ему препятствий.

кого-то без наказания, не создавая ему препятствий. По миру пускать (пустить) – доводить до нищеты, до положения нищего.

до нищеты, до положения нищего. Ходить (идти и т. п.) по миру – просить милостыню, попрошайничать.

– просить милостыню, попрошайничать. С мира по нитке – голому рубашка – собрать у общины даже малые пожертвование, и получится значительный вклад.

собрать у общины даже малые пожертвование, и получится значительный вклад. На миру́ – среди людей, в присутствии людей.

– среди людей, в присутствии людей. Обещать / сказать перед всем миром – сказать что-то перед общиной.

– сказать что-то перед общиной. Мир вам!; Мир этому дому! – " " употребляется как приветствие тому, кто входит в дом

Это еще не все значения слова "мир", которые дает нам словарь:

Мир – это и название растения, лебеды душистой или герани краснолистной. Есть еще слово мирро / миро – благовонное масло, которое используют в христианских церковных обрядах. Считается, что имя Мирон происходит от этого слова – буквально: тот, кто пахнет миром. "Мир" – это и часть ряда славянских имен, мужских и женских, которые вновь становятся популярными: Владимир (владеть миром), Любомир (любить мир), Дзвенимир (прославлять мир), Яромир (солнечный мир), Мирослав (прославлять мир).

Вот такое неоднозначное слово "мир". Именно поэтому дословный перевод русского "Миру мир" может вводить в заблуждение. В украинском языке для двух разных значений естественно использовать разные слова.