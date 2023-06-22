Мобилизация в Украине: какие документы нужны студентам для посещения ТЦК и СП

У студентов в Украине есть отсрочка от мобилизации. Но это не значит, что они обладают иммунитетом на получение повестки.

Де-факто это означает, что студентам при получении повестки придется прибыть в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Какие документы нужно иметь, рассказал 24 каналу юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Перечень документов, необходимых студентам для посещения ТЦК и СП

По словам Юрчака, студент должен иметь с собой для посещения ТЦК и СП следующие документы:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справку о причислении к сообществу студентов дневной формы обучения.

Если студенту отказывают в предоставлении отсрочки даже при наличии всех необходимых документов и вручают повестку, ему следует жаловаться в ТЦК и СП высшего уровня. В частности, в областные города ТЦК и СП, уточнил юрист. В жалобе следует детально описать ситуацию, добавить подтверждающие документы и просить о проверке законности действий работников районного ТЦК и СП.

Нужно очень четко отстаивать свою позицию, поскольку уже после мобилизации увольнение по этому основанию фактически будет невозможно. По поводу горячей линии Минобороны, то здесь, к сожалению, сложилась ситуация "люди жалуются, власть разводит руками", поэтому рассчитывать на горячую линию особо не стоит,

– объясняет Юрчак.

Студенты должны постоянно иметь с собой документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации. Если при попытке вручения повестки предъявить такие документы, то уполномоченные лица ТЦК и СП не выпишут повестку.

Впрочем, если студент получил повестку, уточняет юрист, ему не стоит волноваться. Если соискатель имеет необходимые документы, без его согласия его не мобилизуют.