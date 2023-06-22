Де-факто це означає, що студентам у разі отримання повістки доведеться прибути до ТЦК та СП для уточнення та перевірки документів. Які документи потрібно мати, розповів 24 каналу юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Перелік документів, які потрібні студентам для відвідання ТЦК та СП

За словами Юрчака, студент має мати із собою для відвідання ТЦК та СП такі документи:

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідку про зарахування до спільноти студентів денної форми навчання.

Якщо студентові відмовляють у наданні відстрочки навіть за наявності усіх необхідних документів і вручають повістку, йому варто скаржитися до ТЦК та СП вищого рівня. Зокрема, до обласних чи міста Києва ТЦК та СП, уточнив юрист. У скарзі потрібно детально описати ситуацію, додати підтверджувальні документи та просити про перевірку законності дій працівників районного ТЦК та СП.

Потрібно дуже чітко відстоювати свою позицію, оскільки вже після мобілізації звільнення з цієї підстави фактично буде неможливим. З приводу гарячої лінії Міноборони, то тут, на жаль, склалася ситуація "люди бідкаються, влада розводить руками", тому розраховувати на гарячу лінію особливо не варто,

– пояснює Юрчак.