Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак разъяснил эту дилемму 24 Каналу. В частности, рассказал, в каком случае студенту придется уходить в ТЦК.

Смотрите также Могут ли мобилизовать студента, аспиранта, докторанта

В каком случае студент может получить повестку

На практике получение студентом повестки означает необходимость прибыть в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Там соискатель образования должен подать справку о причислении в вуз и заявление о предоставлении отсрочки. Форма произвольная.

ТЦК и СП должны уже официально предоставить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе студента.

Отсрочка оформляется непосредственно в ТЦК и СП. Как правило, предоставлению отсрочки предшествует прохождение лицом военно-врачебной комиссии (ВЛК) и только после этого на основании предоставленных документов лицу предоставляется соответствующая отсрочка от призыва во время мобилизации,

– объясняет Юрчак.

Чтобы получить отсрочку, студент должен предоставить справку из учебного заведения, студенческий билет (при наличии). Также документы в подтверждение аккредитации ЗВО, если человек получает образование в частном вузе.